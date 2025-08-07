Malatya Kuru Kayısı İhracatı: 377 Milyon Dolar Gelir - Son Dakika
Ekonomi

Malatya Kuru Kayısı İhracatı: 377 Milyon Dolar Gelir

Malatya Kuru Kayısı İhracatı: 377 Milyon Dolar Gelir
07.08.2025 13:22
Malatya'da bu sezonda 74 bin 774 ton kuru kayısı ihracatı yapılarak 377 milyon dolar gelir elde edildi.

Malatya'da kuru kayısı ihracat sezonunda, 74 bin 774 ton kuru kayısı satımına karşılık 377 milyon 371 bin dolar gelir elde edildi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 1 Ağustos 2024-31 Temmuz 2025 ihracat sezonuna ilişkin düzenlediği basın toplantısında, 12 Nisan'da meydana gelen zirai don nedeniyle kuru kayısı fiyatlarında sert değişikliklerin olduğunu söyledi.

Nisandan bu yana periyodik olarak ihracat miktarında azalma olduğunu, temmuz ayında 2 bin 820 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 21 milyon 343 bin dolar gelir elde edildiğini aktaran Özcan, şöyle devam etti:

"Geçen yılın temmuz ayına göre miktarda kısmi bir gerileme söz konusu. Zirai donun etkisine bakılırsa ihracat rakamları bize göre iyi ve normal. 1 Ağustos 2024-31 Temmuz 2025 ihracat sezonunda 74 bin 774 ton kuru kayısı ihracatına karşılık, 377 milyon 371 bin dolar gelir elde ettik. "

İhracat 8 bin ton arttı

Ramazan Özcan, bir önceki sezonda 66 bin ton civarında ihracat yapıldığını belirterek, "Biz aslında bir önceki sezona göre ihracat miktarımızı 8 bin ton artırmışız. Fakat nisan ayından bu yana ihracat miktarındaki gerileme 100 bin ton ihracat hedefinde sapmalara sebep oldu. Bir önceki sezon 66 bin 718 ton ihracata karşılık, 398 milyon dolar. İhracat gelirimizde yaklaşık 20 milyon dolara yakın gerileme söz konusu." diye konuştu.

Özcan, Türkiye'nin kuru meyve ihracatından yaklaşık 2 milyar dolar gelir elde ettiğini, bunun yaklaşık yüzde 25'ini kayısı ihracatının oluşturduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

12:43
