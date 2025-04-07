Malatya'nın İhracatı Artıyor

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, bu yılın ilk çeyreğinde 97 milyon 473 bin dolarlık dış satım gerçekleştiğini belirtti.

Sadıkoğlu, yazılı açıklamasında, depremlerden etkilenen kentte ihracatın artması için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

Yılın ilk çeyreğinde yapılan ihracattan dolayı üretici ve ihracatçıları kutlayan Sadıkoğlu, şunları kaydetti:

"Mart ayında Malatya'dan önceki aya göre yüzde 15 artışla 34 milyon 843 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. 2025 yılının ilk çeyreğinde ise 97 milyon 473 bin dolar ihracatımız oldu. Dış ticaretteki belirsizlikler ve iç piyasadaki ekonomik göstergelerde yaşanan dalgalanmalara rağmen üreten ve ihracat yapan üyelerimizi ve personellerini gönülden kutluyorum."