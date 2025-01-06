Malatya'nın Kuru Kayısı İhracatı 410 Milyon Dolar! - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya'nın Kuru Kayısı İhracatı 410 Milyon Dolar!

Malatya\'nın Kuru Kayısı İhracatı 410 Milyon Dolar!

2024'te Malatya'dan 76 bin ton kuru kayısı ihraç edilerek 410 milyon dolarlık gelir elde edildi.

06.01.2025 14:20
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Malatya'da 2024'te kuru kayısı ihracatından 410 milyon 891 bin dolar gelir elde edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Malatya'da kayısı ihracatında hedeflenen rakamlara ulaşıldı. 2024 yılı itibariyle kentten 76 bin 926 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi, elde edilen gelir ise 410 milyon 891 bin dolar oldu. Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, kayısının şehrin sosyo-ekonomik hayatında büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Kayısı, Malatya için sadece bir tarım ürünü değil, aynı zamanda şehrin ekonomisinin can damarıdır. Tüm olumsuzluklara rağmen 2024 yılı kayısı ihracatı açısından çok başarılı geçti" dedi. Özcan, kayısı ihracatının depremin olduğu dönemde dahi 23 ay boyunca kesintisiz sürdüğüne dikkat çekti. 2024 yılının son 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre ortalama her ay 2 bin ton daha fazla kayısı ihracatı yapıldığını belirten Özcan, toplamda 10 bin tonluk bir artış sağlandığını ifade etti. Kayısı ihracatının, deprem sonrası yaşanan iş gücü eksiklikleri, ambargolar ve küresel ekonomik krizlere rağmen devam ettiğini anlatan Özcan, "Kayısımız, dünya genelindeki birçok üründe yaşanan hastalıkların etkilerinin dışında kalmış durumda. Malatya kayısısı, hem sağlık hem de beslenme açısından dünya çapında önemli bir değer taşımaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Özcan, 2025 yılı için belirledikleri kayısı ihracat hedefinin 500 milyon dolardan 750 milyon dolara çıkarıldığını da açıkladı. Malatya'nın bölge ve ülke ekonomisini olumlu etkilemeye devam edeceğini belirten Özcan, "Malatya kayısısı, şehrimizin geleceği için büyük bir sorumluluk üstlendi ve bu görevi başarıyla yerine getirdi" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Malatya'nın Kuru Kayısı İhracatı 410 Milyon Dolar! - Son Dakika

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