Malatya'nın lojistik merkezi olma potansiyeli panelde ele alındı - Son Dakika
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Malatya'nın lojistik merkezi olma potansiyeli panelde ele alındı

29.03.2022 11:30
Malatya'nın lojistik merkezi olma potansiyeli panelde ele alındı

Üniversite Sanayi işbirliği programı çerçevesinde "Bir Kuşak Bir Yol Projesi çerçevesinde Malatya'nın Lojistik Merkezi Olma Potansiyeli" konulu panel düzenlendi.

Üniversite Sanayi işbirliği programı çerçevesinde "Bir Kuşak Bir Yol Projesi çerçevesinde Malatya'nın Lojistik Merkezi Olma Potansiyeli" konulu panel düzenlendi.

Malatya İnönü Üniversitesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen panelin açılışında konuşan Vali Aydın Baruş, Lojistik Merkez konusunun Malatya'nın geleceğe yönelik vizyonunda çok önemli bir pay sahibi olacağına inandığına dikkat çekti. Vali Baruş, lojistiğin tanımını yaparak, "Lojistik bildiğiniz gibi ürettiğiniz malların dünyaya sunulması açısından son derece önemli bir konu. Malatya'da Türkiye'nin iç bölgesinde yer alan bir il olması itibariyle sanayisinde üretmiş olduğu malları dünya pazarında sunabilmek için sağlıklı bir nakil ve iletişim olanağına ihtiyacı var. O anlamda "Bir Kuşak Bir Yol Projesi" dünyanın gündeminde yer alan bir konu. Yani eskiden İpek Yolu olarak tabir edilen ve şu anda da dünyanın gündeminde olan ana yollar üzerinde bulunan şehirlerde hatta bölgede üretilen malların limanlara ulaştırılması ve limanlar vasıtasıyla da ihracat yapılacak ülkelere ulaştırılması, aynı zamanda üretim için gerekli mallarında bu yollardan üretim yerlerine ulaştırılması bakımından çok çok önemli bir konu. Biz arzu ediyoruz ki Malatya bu önemli Lojistik Merkezlerinden biri olsun" dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay da, Malatya'nın lojistik merkez olma potansiyelini tartışacaklarını belirterek, Malatya'nın lojistik üstü olması konusunu önemsediklerini anlattı. Açılış konuşmalarından sonra düzenlenen panel Gazeteci-Yazar Orhan Çekin Moderatörlüğünde, İnönü Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçyiğit, İnönü Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uğur, Yalın Üretim ve Lojistik Derneği Başkanı Doç. Dr. M. Mustafa Yücel'in sunumlarıyla devam etti. "Bir Kuşak Bir Yol Projesi çerçevesinde Malatya'nın Lojistik Merkezi Olma Potansiyeli" konulu panele, Vali Aydın Baruş, 24. Dönem Malatya AK Parti Milletvekili Cemal Akın, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, OSB Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Rektör Danışmanı Cemal Koyunoğlu, sanayici iş insanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. - MALATYA

Malatya'nın lojistik merkezi olma potansiyeli panelde ele alındı
Malatya'nın lojistik merkezi olma potansiyeli panelde ele alındı
Malatya'nın lojistik merkezi olma potansiyeli panelde ele alındı
Malatya'nın lojistik merkezi olma potansiyeli panelde ele alındı

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İnönü Üniversitesi, Üniversite, Malatya, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malatya'nın lojistik merkezi olma potansiyeli panelde ele alındı - Son Dakika


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