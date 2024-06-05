Malatya'nın Mayıs Ayı İhracatı Yüzde 23 Arttı

Ekonomi

Malatya'nın mayıs ayında 30 milyon 75 bin dolar ihracat gerçekleştirerek bir önceki aya göre yüzde 23 artış sağladığını belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "İhracatımızın daha da ivme kazanması için maliyetlerin düşürülmesi şart. Hammadde, enerji ve kredi maliyetlerinin yüksek oluşu sanayicinin uluslararası rekabette elini giderek zayıflatırken, yatırım, üretim ve istihdama da olumsuz yansıyor" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Malatya mayıs ayında 30 milyon 75 bin dolar ihracat gerçekleştirerek bir önceki aya göre yüzde 23 artış sağladı. Mayıs ayı ihracatımızla birlikte 2024 Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yıla göre yüzde 12 artışla 163 milyon 261 bin dolar ihracata ulaşmayı başardık. Bu başarının asıl mimarı olan ihracatçı üyelerimizi ve kıymetli çalışanlarını gönülden tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Hammadde, enerji ve kredi maliyetlerinin yüksek oluşu sebebiyle sanayicinin yükünün ağır olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, "6 Şubatta yaşadığımız deprem sonrası personelinin büyük bir kısmını kaybeden fabrikalarımız personel sayısında ve üretimde ivme kazanmış durumda. Ancak yükselen reel ücretler işgücü maliyetlerini artırdı. Artan faizler de erişimi zaten zor olan finansmanın maliyetlerinde çok ciddi artışlara sebep oldu. Tüm bunların yanında enerji fiyatlarının bindirdiği yük, sanayicilerimizi kıpırdayamaz hale getirdi. Sanayicinin uluslararası rekabette elini giderek zayıflatan bu maliyetlerin yatırım, üretim ve istihdama olumsuz yansımaları olmaktadır. Son yıllarda özellikle en büyük pazarımız olan AB ülkeleri başta olmak üzere talepte ciddi azalmalar var. Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'nda aralıklarla devam eden krizler, ürün teslim sürelerinde aksamalara neden olurken navlun fiyatlarını da artırmaktadır. Bu da hammadde ve nihai ürün noktasında fiyatlarının artmasını kaçınılmaz hale getirmektedir. Küresel kriz ve deprem etkisinden daha hızlı arınabilmek adına her alanda daha kapsamlı destekler bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA