Malatya'nın Talepleri Bakan Kurum'a İletildi - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya'nın Talepleri Bakan Kurum'a İletildi

Malatya\'nın Talepleri Bakan Kurum\'a İletildi

MTSO Başkanı Sadıkoğlu, Malatya'nın sorunlarını Bakan Kurum'a sundu ve destek talep etti.

02.05.2025 14:07
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, şehrin sorunlarını ve taleplerini içeren dosyayı Bakan Murat Kurum'a sundu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Malatya'nın çeşitli taleplerini içeren bir dosya sundu. Şehrin iş dünyası ve vatandaşlarının sorunlarını dile getiren Sadıkoğlu, Bakan Kurum'dan destek istedi.

Bakan Kurum ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Sadıkoğlu, 6 Şubat depremlerinin ardından şehrin yeniden inşa sürecinde Bakan Kurum'un ziyaretlerinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Sadıkoğlu, "Bakanımız, ilimize gösterdiği ilgiyi her ziyaretinde arttırarak, şehrimizin yeniden yapılanması konusunda büyük bir katkı sunuyor. Kendisine bu ziyaret ve ilgisi için teşekkür ediyorum" dedi.

Görüşme sırasında, MTSO üyeleri ve vatandaşların taleplerinin yer aldığı dosyayı Bakan Kurum'a sunduklarını belirten Başkan Sadıkoğlu, başlıca talepler hakkında şu bilgileri verdi: "Altay Kışlası'na yapılan sanayi sitesindeki iş yeri sayısı ve metrekarelerinin artırılmasını talep ettik. Ayrıca yerinde dönüşümde 30 Haziran'da sona erecek yapı ruhsatı teslim süresinin uzatılmasını ve 1,5 milyon TL olan destek tutarının artırılmasını istedik. Ticari alanların inşa ve teslim süreçlerinin hızlandırılması gibi diğer önemli taleplerimizi de Bakanımıza ilettik."

Sadıkoğlu, taleplerin takipçisi olacaklarını ve Malatya'nın ihtiyaçlarını dile getirmeye devam edeceklerini ifade etti. "Üyelerimizin ve şehrimizin gür sesi olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Malatya'nın Talepleri Bakan Kurum'a İletildi - Son Dakika

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