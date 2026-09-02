Malatya'nın Yazıhan ilçesinde çerezlik ayçiçeğinde hasat başladı, dönüm başına 250 kilogram verim - Son Dakika
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Malatya'nın Yazıhan ilçesinde çerezlik ayçiçeğinde hasat başladı, dönüm başına 250 kilogram verim

Malatya\'nın Yazıhan ilçesinde çerezlik ayçiçeğinde hasat başladı, dönüm başına 250 kilogram verim
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Malatya'nın Yazıhan ilçesinde çerezlik ayçiçeği hasadı başladı. Üretici İbrahim Halil Aydın, bu yıl yağışların etkisiyle verimin geçen yıla göre arttığını, bin dönüm alanda yaklaşık 250 ton rekolte elde ettiklerini söyledi. Hasadın bir hafta içinde tamamlanması beklenirken, ürünler toptan 50-55 liradan satılıyor, marketlerde ise 200-250 liraya ulaşıyor. Üretici, artan maliyetlere rağmen üretime devam edeceklerini belirtti.

Malatya'da alternatif tarım ürünleri arasında öne çıkan çerezlik ayçiçeğinde hasat dönemi başladı. Doğu Anadolu'nun önemli tarım merkezlerinden Yazıhan ilçesinde binlerce dönüm alanda sürdürülen üretimde bu yıl yağışların etkisiyle verim artışı yaşanıyor.

Malatya'nın Çukurovası olarak bilinen Yazıhan ilçesinde çerezlik ayçiçeği üreticileri hasada başladı. Yaklaşık 30 yıldır bölgede çiftçilik yapan İbrahim Halil Aydın bu yıl bin dönümün üzerinde alanda çerezlik ayçiçeği ekimi gerçekleştirdiklerini belirterek mevsimsel yağışların verime olumlu yansıdığını söyledi. Dönüm başına ortalama 250 kilogram ürün elde ettiklerini ifade eden Aydın, bin dönümlük alanda yaklaşık 250 tonluk rekolteye ulaştıklarını belirtti. Bu yılki verimin geçen yıla göre daha iyi olduğunu kaydeden Aydın, "Bu sene yağışlardan dolayı rekoltelerimiz geçen seneye nazaran daha iyi durumda. Bin dönüm alan üzerinden hesapladığımızda ortalama 250 ton ürün elde ettik. Maliyetler ve fiyat sıkıntılarına rağmen biz vatanımız ve milletimiz için üretmeye toprağımızı işlemeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Hasadın yaklaşık 10 gün önce başladığını ve bir hafta içerisinde tamamlanmasının planlandığını aktaran Aydın, artan maliyetlere rağmen üretime devam edeceklerini belirtti. Ürünlerini toptan iç piyasaya 50-55 liradan verdiklerini, marketlerde ise fiyatların 200-250 liraya ulaştığını ifade eden Aydın, aracıların ortadan kaldırılması çiftçinin ürününün doğrudan değerlendirilmesi ve istihdamın artırılması için de çözüm üretilmesini istedi.

Kaynak: İHA

İbrahim Halil Aydın, Çiftçilik, Yazıhan, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'nın Yazıhan ilçesinde çerezlik ayçiçeğinde hasat başladı, dönüm başına 250 kilogram verim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'nın Yazıhan ilçesinde çerezlik ayçiçeğinde hasat başladı, dönüm başına 250 kilogram verim - Son Dakika
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