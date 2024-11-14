Malatya Sofrası, Vatandaşların Beğenisini Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya Sofrası, Vatandaşların Beğenisini Kazandı

Malatya Sofrası, Vatandaşların Beğenisini Kazandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'nde hizmete sunulan Malatya Sofrası, hem uygun fiyatları hem de leziz yemekleri ile vatandaşlar ve öğrencilerden büyük ilgi gördü. Başkan Sami Er, projenin şehrin farklı noktalarında da açılacağını müjdeledi.

14.11.2024 16:14  Güncelleme: 16:16
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Millet Bahçesinde vatandaşların hizmetine sunulan 'Malatya Sofrası' vatandaşlar ve öğrenciler tarafından büyük beğeni gördü.

Geçtiğimiz günlerde Millet Bahçesi'nde hizmet vermeye başlayan Malatya Sofrası, vatandaşlar tarafından hem uygun fiyat avantajı açısından hem de lezzet anlamında büyük beğeni toplarken, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Sofrasının şehrin farklı noktalarında açılacağının müjdesini verdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların günlük sıcak yemek ihtiyacını karşılamak ve sofralarına bereket katmak amacıyla Malatya Sofrasında hizmet vermeye devam ediyor. Millet Bahçesi'nde hizmet vermeye başlayan ve günlük 4 çeşit sıcak yemeği hijyenik ve sağlıklı koşullarda hazırlayıp uygun fiyatlarla halkın hizmetine sunan Malatya Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Vatandaşlar 50 TL karşılığında dört çeşit yemek yerken, sadece çorba ve su tercih edenler için ise 20 TL'lik ayrı bir alternatif sunuluyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi sağladığı bu hizmetle vatandaşlara sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda katkıda bulunurken, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı da pekiştiriyor. Ekonomik koşulların zorlaştığı bu dönemde, uygun fiyatlarla nitelikli bir hizmet sunan Büyükşehir Belediyesi hem vatandaşların bütçesini destekliyor hem de herkesin kaliteli yemeğe ulaşmasını sağlıyor. Günlük yüzlerce vatandaşın ağırlandığı Malatya Sofrasında, ayrıca lezzetli yemekler ve güler yüzlü hizmetle Malatya'nın değerleri de yaşatılıyor. Malatya Sofrasının özellikle öğrenciler açısından çok büyük bir avantaj olduğunu belirten Ece Nur Gezgin, "Kütüphaneden Malatya Sofrasına geldim. Öğrenciler için büyük bir avantaj oldu. Bu proje için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür ederim" dedi.

Yemeklerin lezzetli olduğunu söyleyen Gülseren Kılıç, "Hizmet gerçekten güzel. Bu kadar çeşit gerçekten güzel bir hizmet. Buradaki bütün vatandaşların da faydalanabileceği bir hizmet olduğu için gerçekten iyi bir şey yapılmış. Yemekler de lezzetli. Tadı güzeldi. Arkadaşlarımızla birlikte ilk defa geldik ve tekrar geleceğiz. Hayırlı olur inşallah" dedi.

Millet Kütüphanesi'nden geldiğini söyleyen Sıla Aslan, "Malatya Sofrası projesi için teşekkürler. Bize büyük bir katkısı oldu. Biz öğrenciler için çok güzel bir imkan sunuldu. Teşekkürler" diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Malatya Sofasının çok güzel bir proje olduğunu söyleyen bazı öğrenciler ise, hizmetin kütüphaneye yakın mesafede olmasının kendileri için büyük bir avantaj olduğunu söylediler. Yemeklerin güzel olduğunu da belirten öğrenciler ayrıca böyle anlamlı bir projenin hizmete sunulmasından dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür ettiler. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Malatya Sofrası, Vatandaşların Beğenisini Kazandı - Son Dakika

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