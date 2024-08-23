Malatya Ticaret Borsası Üreticilere Faizsiz Kredi İmkanı Sunuyor

Ekonomi

Malatya Ticaret Borsasına ait kuru kayısı lisanslı depoya ürününü bırakan ve Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) alan kayısı üreticileri artık Ziraat Bankası'ndan ürününü değerinin yüzde 75'i kadar faizsiz kredi alabilecek. Kentte ilk faizsiz kredi üreticiye verilirken Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kayısı üreticisi için önemli bir fırsat olan bu imkandan tüm üreticilerin faydalanmasını istedi.

Dünya kuru kayısı üretiminde lider olan Malatya'da hayata geçirilen lisanslı depo ile üreticiye birçok avantaj sağlanıyor. 1. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Ticaret Borsası ile Fırat Kalkına Ajansı'nın 2020 yılında inşa ettiği ve şuanda LİDAŞ tarafından işletilen Lisanslı Depo'ya mahsullerini getiren ve burada şartları sağlayan üreticilere faizsiz kredi imkanı verilmeye başlandı. Depodan Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) alan üreticiler Ziraat Bankası'ndan ürününün değerinin yüzde 75'i kadar faizsiz kredi alabilecek. Kentte ilk kez bu yöntemle bankaya başvuran Akçadağlı kayısı üreticisi Mehmet Dursun depoya teslim ettiği ürününün yüzde 75'i kadar 9 ay ödemeli faizsiz krediyi kullandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kayısı üreticilerinin lisanslı depolardan faydalanması ve burada kendilerine sunulan imkanlara başvurabilmesi adına yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyledi. Bugünün kayısı üreticisi adına çok önemli bir gün olduğunu belirten Özcan, "Malatya'da kuru kayısı lisanslı depoculuğa geçtiğimizden bu yana ilk defa elektronik satış senedi üzerinden Akçadağ'da bir üreticimiz Ziraat Bankası'ndan 9 ay geri ödemeli sıfır faizli kredi kullanma hakkı elde etti" dedi.

Malatya'da ilk kez kuru kayısıda bu kredi imkanının kullanıldığına dikkat çeken Özcan, "Aslında bugün bir milat. Üreticimiz burada ürününün değerinin yaklaşık yüzde 75'i kadar bankamızdan faizsiz bir kredi temin edecek. Ama şunu buradan mutlaka ifade etmemiz lazım. Bu her ürün için bir sistem değil. Bu tamamen Malatya Ticaret Borsası 1. Organize Sanayi Bölgesindeki bulunan lisanslı deposunda elektronik senet hak etmiş ürün için geçerlidir. Oradaki sınıflandırıcı laboratuvardan, ürün kabul kriterlerinin, elektronik senede uygun olan ürünler için uygulanan bir sistemdir. Buradan da bütün üreticilerimizi özellikle bu depodan hem faydalanmasını hem de gerçekleştirilen ve teslim edilen elektronik satış senedi alınan üründen sonraki senetlerle mutlaka Ziraat Bankalarımızın şubelerine müracaat ederek bu sıfır faizli kredi desteğinden faydalanmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Faizsiz kredi imkanının yanı sıra yine nakliye, laboratuvar, stopaj ve depo kira desteği gibi desteklerden de üreticilerin faydalanabileceğini ifade eden Özcan, "Dolayısıyla bakanlığın öngördüğü kuru kayısı lisanslı depo yönetmenliğine uygun olarak desteklediği her alanda da üreticilerimiz faydalanacaklardır. Belki Türkiye'de ilk defa kuru kayısı da bu desteği gerçekleştirmesinde önemli bir üretim kalitesi ortaya çıkaran çiftçimizi de kutluyorum" diye konuştu.

Kayısı üreticisi Mehmet Dursun ise lisanslı depoya bıraktıkları ürünün güncel piyasa değerinin yüzde 75'i kadar faizsiz kredi desteği aldığını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. - MALATYA