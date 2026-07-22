MTSO\'dan 7. Geleneksel Aşure Buluşması

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından 7. Geleneksel Aşure Buluşması düzenlendi.

Oda hizmet binasında düzenlenen ve binlerce kişinin katılım sağladığı Aşure buluşması Malatya için adeta birlik beraberlik buluşmasına dönüştü.

Aşure buluşmasına Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Ayhan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, MHP Malatya İl Başkanı Turgay Şengönül, Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Burhan Kılıç, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Beytur, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, çok sayıda STK başkanı ve temsilcisi, muhtarlar, banka müdürleri, oda üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmasında birlik beraberlik mesajları veren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "1387 yıl önce Kerbela'da, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in sevgili torunu Hz. Hüseyin ve 72 yol arkadaşı, hak ve adalet uğruna şehadet şerbetini içti. Kerbela, yalnızca tarihin acı bir hadisesi değil, zulme boyun eğmemenin, hakkı savunmanın ve inandığı değerlerden taviz vermemenin sembolüdür. Hz. Hüseyin, canını feda etti ama doğruluktan, adaletten ve onurlu duruşundan asla vazgeçmedi. Bugün de bizlere düşen görev hangi makamda, hangi görevde olursak olalım, haksızlık karşısında susmayan, adaletin yanında duran ve doğruluktan ayrılmayan o Hüseyni duruşu yaşatabilmektir. Temennimiz ve duamız Kerbela'da yaşanan acıların insanlık tarihinde bir daha tekerrür etmemesidir. Ne yazık ki aradan asırlar geçmiş olsa da dünyanın farklı coğrafyalarında masum insanların gözyaşı dinmiyor. Bugün başta Gazze olmak üzere, İslam coğrafyasının birçok noktasında kadınlar, çocuklar ve siviller ağır bedeller ödüyor. Binlerce masum insan hayatını kaybediyor, milyonlarca insan yurdundan ediliyor. Bu acılar, insanlığın ortak vicdanında derin yaralar açmaya devam ediyor. Bu vesileyle başta Gazze olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun zulüm altında yaşayan tüm mazlumların bir an önce huzura kavuşmasını, akan kanın durmasını, barışın, adaletin ve kardeşliğin hakim olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.

Zorlu günlerden geçtik. Önce pandemi, ardından 6 Şubat depremleri ve zirai don felaketi. Ancak tüm bu zorluklara rağmen Malatya olarak dimdik ayakta kalmayı başardı. Çünkü bizler, umudunu kaybetmeyen, üreten ve dayanışmayı en büyük güç bilen bir milletiz. İşte bugün burada oluşan bu güzel tablo da bunun en anlamlı göstergesidir. 12 bin 600 üyesiyle şehrimizin en büyük Sivil Toplum Kuruluşu olan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak Malatya'nın tüm dinamiklerini Aşure etrafında birleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yalnızca üyelerimizin ticari faaliyetlerini destekleyen bir kurum değil, aynı zamanda şehrimizin sosyal hayatına katkı sunmayı da görev kabul ediyoruz. Çünkü güçlü şehir, güçlü toplumsal dayanışmayla mümkündür. Bugün bizleri yalnız bırakmayan siz kıymetli misafirlerimiz, bu dayanışma ruhuna güç kattınız" dedi.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin de konuşma yaparak Kerbela şehitlerini andı. Esnaf ve sanatkar camiasının her daim birlik ve beraberlikten yana olduğunu belirten Keskin, TSO'nun aşure buluşmasının birlik ve beraberliğe sahne olduğunu söyledi.

Yapılan konuşmaların ve edilen duaların ardından aşure dağıtımı yapıldı. - MALATYA