Malatya Üreticilerine Destek Beklentisi

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, Nisan ayında meydana gelen zirai don sonrası zarar gören üreticilere yönelik destek ödemelerinin önümüzdeki günlerde yapılmasının beklendiğini açıkladı.

TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu'na Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni (TOBB) temsilen sunum yapan Özcan, 12 Nisan'da Türkiye genelinde etkili olan don olayının 34 ilde, aralarında kayısı, üzüm, elma ve ceviz gibi prestij ürünlerin de bulunduğu 16 üründe ciddi hasara yol açtığını ifade etti. Zararın sadece ürünlerle sınırlı olmadığını, meyve ağaçlarının da ciddi şekilde etkilendiğini belirten Özcan, "Malatya'da zararın boyutu yüzde 100. Üreticilerle birlikte tüm bileşenler, ekonomik ve sosyolojik olarak bu krizden etkilendi. Bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yıl da mahsul tahmininde bulunmak güç" dedi.

"Zarar 750 milyon doları aştı"

Malatya'nın kayısı üretiminde yaşadığı kaybın boyutuna değinen Özcan, tahmini zarar miktarının 750 milyon doları aştığını, rekoltenin beklenenden düşük olması nedeniyle bu rakamın 1 milyar dolara kadar çıkabileceğini belirtti. Özcan, ayrıca hasat döneminde 30 bin ailenin, yıl boyunca ise 6 binden fazla kişinin çalıştığı bir sektörün etkilendiğini vurguladı. Başkan Özcan, Meclis Araştırma Komisyonu'nun çalışmaları kapsamında Malatya'nın ilk ziyaret edilen illerden biri olduğunu hatırlatarak, "Komisyon sadece zarar tespiti değil, felaketin sebepleri ve gelecekte alınması gereken önlemler üzerine de derinlemesine bir araştırma yürütüyor" ifadelerini kullandı

Destekler için gözler Ankara'da

Tarım ve Orman Bakanlığı ile diğer yetkili kurullarla temas halinde olduklarını belirten Özcan, üreticilerin zararlarının tazmini için güçlü bir destek mekanizması beklediklerini söyledi. Özcan, "Çiftçimizin uğradığı zararın bir kısmının dahi olsa karşılanması için umutluyuz. Komisyonun raporunu tamamlamasının ardından Tarım Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde bir ödeme kararı çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu - MALATYA