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Malatya Valisi Ersin Yazıcı, MÜSİAD Malatya Şubesi'nin Dost Meclisi'ne konuk oldu - Son Dakika
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Malatya Valisi Ersin Yazıcı, MÜSİAD Malatya Şubesi'nin Dost Meclisi'ne konuk oldu

MÜSİAD Malatya Şubesi tarafından düzenlenen Dost Meclisi toplantısının konuğu Malatya Valisi Ersin Yazıcı oldu. Vali Yazıcı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da görev yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Deprem sonrası yaşanan zorluklara çözüm olabilmek adına görev yaptığını ifade eden Yazıcı, Malatya'nın yeniden inşa edilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, MÜSİAD Malatya Şubesi\'nin Dost Meclisi\'ne konuk oldu
04.01.2024 - 13:31,
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MÜSİAD Malatya Şubesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 'Dost Meclisi' toplantılarının son konuğu Malatya Valisi Ersin Yazıcı oldu.

MÜSİAD Malatya Şubesi'nde üyelerin katılımı ile gerçekleşen Dost Meclisi'nde konuşan Vali Ersin Yazıcı, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden büyük ölçüde etkilenen Malatya'ya zorlu bir dönemde göreve geldiğini söyledi. Malatya'nın da içinde olduğu deprem bölgesindeki illerde vatandaşların birçok güçlüğü içinde barındıran meşakkatli bir süreç içerisinde yaşamlarını sürdürmeye devam ettirdiğini ifade eden Yazıcı, "Büyük felaketin ardından depremin insanlar üzerinde oluşturduğu travmalardan dolayı yaşanan psikolojik, sosyolojik ve fiziki sorunlara çözüm olabilmek adına bu ilde bulunmaktan ve görev yapmaktan dolayı mutluyum. Bu anlamda görevlendirme hususunda başta Cumhurbaşkanımıza sonrasında ise İçişleri Bakanımıza bu konuda müteşekkirim. Çünkü depremi yaşamış biri olarak onlara fayda sağlayacak şekilde görevi icra etmeye çalışıyorum" dedi.

Yaşanan arsın felaketinde yıkımlarla birlikte insanların hem evlerini hem de canlarını kaybettiğini hatırlatan Yazıcı, "Yaşanan kayıpların ardından zor ve müşkül duruma düşen insanlara yaşamlarını kolaylaştıracak ve iyileştirecek imkanlar sunarak onların duasını almaya talibim. Malatya ilinde görev süresi bittiğinde arkasında iyi şeyler söylenen bir insan olmayı ümit ediyorum. Bu durumun benim elimde olduğunun farkındayım. Bu şehre güzel bir şekilde hizmet ettiğim süre zarfında bu şehrin insanları mutlaka hayırla beni yad edeceklerdir. Çünkü şunu biliyoruz ki Malatyalı hemşehrilerimiz kadirşinas insanlardır. Zor ve güç dönemde yapılan iyilikleri, gayretleri, Malatyalı vatandaşlarımızın karşılıksız bırakmayacaklarını çok iyi biliyorum" şeklinde konuştu.

Malatyalılar ile birlikte bu görevi yapmaya ve kenti ayağa kaldırmaya gayret edeceğinin de ifade eden Yazıcı, "Malatya'mızı da bu düşünceler ve çalışmalar doğrultusunda eskisinden daha güzel hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin ise yaptığı konuşmada asrın felaketinden yaklaşık 1 ay önce yapılan genel kurul sonrası göreve geldiklerini hatırlatarak, "Göreve gelir gelmez bir yıllık planlama ve çalışma programları yapmıştık. Ancak yaşanan deprem nedeniyle büyük bir felaket yaşadık. O Süreçte üyemize ait bir fabrikayı koordinasyon merkezi yaparak diğer illerdeki şube ve üyelerimizden gelen yardımları burada toplayarak depremden birinci derece etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırdık" dedi.

7'den 70'e herkesin depremin yaralarının sarılması adına elini taşın altına koyduğunu belirten Akçin, "Temennimiz acıları yaşadığımız bu şehrin yeniden inşa edilirken kısır siyasi çekişmelerle, ben ve rant kavgalarına kurban gitmemesidir. Temennimiz yarının nesillerine tarihinde kültüründen ilham alan yaşanılabilir bir şehir bırakmak. Valimiz ile de bugün bir araya gelerek deprem sonrası oluşan sorunlarının çözümlerini ele alacağımız hasbihal programı düzenledik" diye konuştu.

Dost Meclisi toplantısına, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, Genç MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yusuf Erdemir, yönetim kurulu ve üyeleri katıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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