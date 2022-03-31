Malatyalı kayısı üreticileri, tarım danışmanlarının rehberliğinde sezona hazırlanıyor - Son Dakika

Malatya'da kayısı üreticileri, Tarım ve Orman Bakanlığınca ziraat odalarında istihdam edilen tarım danışmanlarının rehberliğinde hastalık ve zararlılarla mücadele ederek yeni sezona hazırlanıyor.

Yılda 100 bin ton civarında kuru kayısı ihracatının yapıldığı kentte, ağaçlarda verimi düşüren monilya hastalığı ile kabuklu bit ve tomurcuk tırtılı gibi zararlılarla mücadelede kritik döneme girildi. Üreticiler, meteorolojinin verilerini dikkate alarak, tarım danışmanlarının da tavsiyeleriyle kayısı bahçelerinde hastalık ve zararlılara karşı mücadeleye başladı.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin en önemli gelir kalemlerinden olan kayısının aynı zamanda ihracat ürünü olduğunu belirtti.

Malatya kayısısının AB Coğrafi İşaret Belgesi alan ve kuru meyve ihracatında önemli tarım ürünlerinden olduğunu hatırlatan Solmaz, çiftçilerin bahçelerde hastalık ve zararlılara karşı zirai ilaçlama dönemine girdiğini ifade etti.

Solmaz, hastalık ve zararlılarla mücadelede bilinçli ilaçlamanın hem ülke ekonomisinin hem de çiftçinin yararına olduğunu kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, ziraat odalarında tarım danışmanlarının istihdam edildiğini dile getiren Solmaz, bu ziraat mühendislerinin kaliteli ürün elde edilmesi, tarımsal verimliliğin artırılması ile zararlı ve hastalıklarla mücadelede çiftçilerin vazgeçilmez elemanlarına döndüğünü söyledi.

Kentte rakımı düşük bölgelerde çiçek ilacı, yüksek kesimlerde ise tomurcuk ilacının atıldığını ifade eden Solmaz, odalarındaki 5 ziraat mühendisiyle Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 4 bin 500 üreticinin ilaçlama faaliyetine eşlik ettiklerini dile getirdi.

Üreticilere, ilaçların son kullanma tarihine bakma önerisi

Solmaz, çiftçilere ilaçlamalara ilişkin şu önerilerde bulundu:

"Çiftçilerimiz ilaç alırken odamız ile Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlüklerindeki ziraat mühendislerine mutlaka danışmalı. Üreticilerimiz aldıkları ilaçların son kullanma tarihlerine ve içerisindeki etken maddelere baksınlar. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce geçen yıl yapılan ilaç bayi denetimlerinde tarihi geçmiş ilaçların satılması ve stok takip sistemine ilaçların kaydının yapılmamasından dolayı bunlara cezalar yazıldı. Çiftçilerimiz dikkat etsin. Atılacak ilaçlar, içeriğindeki etken maddeler gözetilerek her yıl değiştirilmeli. Çiftçilerimiz emeklerinin boşa gitmemesi için yağış dönemini de takip ederek çiçek ilaçlarını da atmalı. Yağışa göre 2 veya 3 defa da çiçek ilacı atmaları gerekebilir."

"Tarım danışmanlarının çok faydasını gördük"

Yeşilyurt Çayırköy'de kayısı üreticisi olan Baki Özdemir ise odanın tarım danışmanlarından görüş alarak zirai ilaçları bahçelerinde kullandıklarını söyledi.

Danışmanların yönlendirmesiyle çalışmalarını yaptıklarını belirten Özdemir, "Biz tarım danışmanlarının çok faydasını gördük. Eskiden kayısılarımızda monilya hastalığı olurdu, haşereyle mücadele etmeyi de bilmezdik. Kayısıda anormal durum görünce fotoğrafını çekip danışmana atıyoruz, onlar da bahçeye gelip inceleme yapıyor." diye konuştu.

Ziraat mühendisi Metin Bayındır ise ilaçlama dönemlerinde çiftçilerin kendilerine sıkça danıştığını söyledi.

İlaçlarda bulunan etken maddelerin, ağaçlardaki hastalık ve zararlılarla etkin mücadelede önemli olduğuna işaret eden Bayındır, "Aynı etken maddeli ilaçlar bitkiye atıldığında özelliğini kaybediyor ve bitki onlara bağışıklık kazanıyor. Biz farklı etken maddeli ilaçların atılmasını öneriyoruz. Üreticiler çiçek döneminde en az 2 defa monilya ilacı atmalı çünkü kayısının hastalıklara en dayanıksız vakti çiçek dönemi." dedi.