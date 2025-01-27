Malazgirt\'te Süt Toplama Merkezi Projesi

Ekonomi

Muş Valisi Avni Çakır'ın öncülüğünde Malazgirt ilçesine 24 milyon 480 bin TL'ye mal olacak projeyle Süt Toplama Merkezi kurulacak.

Muş Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile Malazgirt Ziraat Odası Başkanlığı arasında Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'nin eş finansman desteğiyle yürütülen IPARD 3 Programı çerçevesinde dev bir proje hayata geçiriliyor. Toplam proje bedeli 24 milyon 480 bin TL olan "Malazgirt Süt Toplama Merkezi" için protokol imzalandı. Merkezin günlük 30 ton süt toplama kapasitesine sahip olacağı açıklandı. Proje, bölgedeki süt üreticilerinin ürünlerini daha verimli bir şekilde değerlendirmesine imkan tanıyacak ve ekonomik kalkınmayı destekleyecek.

Malazgirt ilçesi Hanoğlu köyüne kurulması planlanan merkeze taahhütlerin tamamlanması ile 12 milyon 277 bin 331,07 TL hibe ödemesi yapılacak. Hayata geçirilecek proje ile Muş'ta soğutulmuş çiğ süt bilinci oluşturmak, kaliteli çiğ süt üretmek, sokak sütçülüğünü azaltmak, süt üreticilerinin karını artırmak, sokak sütçülüğünün oluşturduğu sağlık sıkıntılarını ortadan kaldırmak ve Malazgirt ilçesinde hayvancılık sektörünü geliştirmek amaçlanıyor.

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Muş Valisi Avni Çakır, "Pazartesi gününe çok hayırlı bir başlangıç yaptık. Sabah Kızılay'ın kan alma merkezine mesai arkadaşlarım ve kolluk personelimiz ile beraber kan bağışında bulunduk. Bugün öğleden sonra da yine hayırlı bir iş için Valilik makamında Malazgirt Ziraat Odası Başkanımız Tahsin Kılıç, Muş İl Genel Meclisi Üyesi Sait Yıldırım ve TKDK Muş Koordinatörü Bünyamin Süne ile birlikte Malazgirt Süt Toplama Merkezi'nin TKDK desteğiyle alakalı IPART III Programı kapsamında protokolünün imzalanması amacıyla bir aradayız. Katıldığımız her türlü ortamda ilimizin tarım ve hayvancılık potansiyeline vurgu yapıyoruz. Gerçekten de Muş ili uçsuz bucaksız ovasıylaü, açık alanlarıyla, çayır ve meraları ile hayvancılık için son derece müsait bir alan. Tabii burada hayvan varlığımızla alakalı da ciddi bir sıkıntımız yok. Özellikle küçükbaşta çok çok iyi konumdayız. Büyükbaşta da Türkiye'deki ilk 15 ilden biriyiz. Ama maalesef sütlerin toplanması noktasında ve vatandaşlarımızın sütlerinin ekonomik anlamda onlara daha fazla katkı sunması anlamında hala yapacak daha çok işimiz var. Bu konuda da hep beraber güzel bir işe inşallah birazdan imza attık. Projemizin ismi 'Malazgirt Süt Toplama Merkezi.' Bu IPARD III çağrısı kapsamında destek alan bir proje. Yatırımınızın kapasitesi günlük toplam 30 ton süt işlemeye müsait bir tesis kurulacak bu imzalandığı takdirde. Yatırım yeri de Malazgirt ilçemizdeki Hanoğlu köyü hudutlarında kalan alanda. İnşallah Malazgirt Ziraat Odası, Süt Toplama Merkezi'ni kuracak. Projenin bedeli 24 milyon 480 bin TL, hibe tutarı ise 12 milyon 277 bin TL. Yani yaklaşık yüzde 50 hibe tutarı var. Bu projemizde amacımız hem süt toplama ve soğutma merkezi kurulmuş olacak ve soğutulmuş kaliteli çiğ sütün hem üretilmesi, hem üreticilerin karlılığının artırılması, hem de sağlık anlamında da daha hijyen şartlarda sütün toplanması, işlenmesini gerçekleştirmek. Bu anlamda da sağlanacak ekonomik katkı ile vatandaşlarımızın hayvancılık konusundaki imkanlarının üretimlerinde artmasını sağlamaktır. Sahip oldukları hayvan varlığında da artışa gitmektir. İlimizde hayvan varlığına baktığımız zaman büyükbaş hayvancılık 230 bin, küçükbaş hayvanda da en düşük sezonda 1 milyon 100 binlere ulaşan, yüksek sezonda da 1 milyon 700 binlere ulaşan varlığa sahibiz. Buna ilave olarak sezonda civar illerden gelen hayvan göçüne de maruz kalıyoruz. Dolayısıyla komşu illerden gelen vatandaşlarımızın hayvanlarının sütlerinin bu proje kapsamında da inşallah toplanması, değerlenmesini amaçlıyoruz. Ben Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç'a, yönetimine, Malazgirtli hemşehrilerimizi temsilen Sait Bey'e ve bu projeyi başından beri takip eden, destekleyen TKDK il müdürümüze ve bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah Valiliğimiz de bu süreçleri takip edecek ve bu proje başarıya ulaşacak. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı. - MUŞ