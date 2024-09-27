Mali Aracı Kuruluşlar 2023 Raporu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Mali Aracı Kuruluşlar 2023 Raporu

Türkiye'de mali aracı kuruluşlarda girişim sayısı 20.110'a ulaşırken, katma değer arttı.

27.09.2024 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de mali aracı kuruluşlar sektöründe faaliyet gösteren girişim sayısı geçen yıl 20 bin 110 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin mali aracı kuruluş istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, finansal hizmet faaliyetlerinde 275, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 74, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 19 bin 761 girişim faaliyet gösterdi.

Söz konusu kuruluşların faktör maliyetiyle katma değeri 1 trilyon 432 milyar lira, üretim değeri ise 2 trilyon 56 milyar lira oldu.

Mali aracı kuruluşlarda toplam katma değerin yüzde 88,6'sı finansal hizmet, yüzde 4,5'i sigorta, reasürans ve emeklilik fonları, yüzde 6,9'u ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde oluştu.

Üretim değerinin ise yüzde 84'ü finansal hizmet, yüzde 9,7'si sigorta, reasürans ve emeklilik fonları, yüzde 6,3'ü finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerden meydana geldi.

Faktör maliyetiyle katma değer arttı

Faktör maliyetiyle katma değer 2023'te bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 26,2, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 107, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 317,5 yükseldi.

Üretim değeri ise aynı dönemde finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 35,3, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 82,2, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 106,6 artış gösterdi.

Mali aracı kuruluşlarda 2022'de 324 bin 764 olan yıllık ortalama çalışan sayısı 2023'te 345 bin 438'e çıktı.

Toplam istihdamın yüzde 66,3'ünü finansal hizmet faaliyetleri, yüzde 7,1'ini sigorta, reasürans ve emeklilik fonları, yüzde 26,6'sını ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde çalışanlar oluşturdu.

Personel maliyeti 252 milyar lirayı geçti

Personel maliyeti 252 milyar 527 milyon lira olarak hesaplandı. Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 79,2'si finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 8'i sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 12,8'i ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde gerçekleşti. Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 85,4'ü maaş ve ücretlerden, yüzde 14,6'sı sosyal güvenlik masraflarından oluştu.

Mali aracı kuruluşlarda 2023'te ücretli olarak istihdam edilen kadın personel sayısı 161 bin 331 iken erkek personel sayısı 169 bin 917 olarak kayıtlara geçti. Ücretli kadın çalışan oranı yüzde 48,7, ücretli erkek çalışan oranı ise yüzde 51,3 oldu.

Söz konusu kuruluşlarda sabit sermaye yatırımları toplam satın alış değeri 59 milyar 542 milyon lira olarak hesaplandı. Mali aracı kuruluşlarda sabit sermaye yatırımları toplam satın alış değerinde en yüksek pay yüzde 74,9 ile finansal hizmet faaliyetlerinde gerçekleşti. Sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında bu pay yüzde 6,9 iken finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 18,2 olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mali Aracı Kuruluşlar 2023 Raporu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
09:14 Cansız bedenini kocası buldu 18 günlük evli kadının sır ölümü Cansız bedenini kocası buldu! 18 günlük evli kadının sır ölümü
23:58 Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu
15:09 Ünlü sanatçıyı ’’Kilon kadar altın vereceğiz’’ deyip tartıya çıkardılar, işin aslı çok başka çıktı Ünlü sanatçıyı ''Kilon kadar altın vereceğiz'' deyip tartıya çıkardılar, işin aslı çok başka çıktı
14:51 Engin Polat, Dilan Polat’ın paylaşımından sonra duvara kafa atmış Engin Polat, Dilan Polat'ın paylaşımından sonra duvara kafa atmış
14:41 Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı
14:27 Türkiye haritası değişebilir İşte il olması gündemde olan 24 ilçe Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe
14:22 Bursa halkına aşkın tanımını sorduk Bursa halkına aşkın tanımını sorduk
14:09 Dibimize kadar geldiler İsrail, Lübnan’dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü
14:05 Bomba iddia Çinli 2 otomobil devi Samsun ve Manisa’da fabrika kuracak Bomba iddia! Çinli 2 otomobil devi Samsun ve Manisa'da fabrika kuracak
13:45 Makas açılıyor Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti Makas açılıyor! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
13:43 Adana’da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza
13:12 Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın’ı hastanede ziyaret etti Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 11:23:27. #1.11#
SON DAKİKA: Mali Aracı Kuruluşlar 2023 Raporu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement