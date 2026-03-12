Mali Suçlarla Mücadele Kurulu Yönetmeliği Yayımlandı - Son Dakika
Mali Suçlarla Mücadele Kurulu Yönetmeliği Yayımlandı

12.03.2026 12:39
Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu'nun işleyişi düzenlendi, yönetmelik yürürlüğe girdi.

Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin mevzuat taslaklarını değerlendirmek, kurum ve kuruluşlar arasında uygulamaya yönelik işbirliğini artırmakla görevli Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun işleyişine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle Kurulun görev ve yetkileri ile toplanma ve çalışma usul ve esasları düzenlendi.

Buna göre Kurul, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcısı, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü, Vergi Denetim Kurulu Başkanı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısından oluşacak.

Görüş ve bilgilerine gerek duyulan kurum ve kuruluşların temsilcileri de oy hakkı olmaksızın Kurul toplantısına çağrılabilecek.

Kurulun görev ve yetkileri

Kurul, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin mevzuat taslaklarını değerlendirmek, kurum ve kuruluşlar arasında uygulamaya yönelik işbirliğini artırmak, bu kapsamda uygulama stratejileri belirlemek ve yönlendirici kararlar almakla görevli ve yetkili olacak.

Kurul üyeleri, alınan kararların kendi kurum ve kuruluşlarında etkin şekilde uygulanmasını takip edecek ve sonuçlarını Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına iletecek.

Kurul, nisan ve eylülde olmak üzere yılda iki kez olağan toplanmaya devam edecek.

Öte yandan, kurulun işleyişine ilişkin aynı isimli yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: AA

Mali Suçlarla Mücadele, Güvenlik, Ekonomi, Finans, Son Dakika

