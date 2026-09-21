Malta bayraklı Europa 2, Bodrum\'a 480 turist ve 365 personelle yanaştı

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Europa 2" adlı kruvaziyer, 480 turist getirdi.

Marmaris Limanı ziyaretinin ardından rotasını Bodrum'a çeviren Malta bayraklı yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı. 225 metrelik gemide, çoğu ABD'li 480 yolcu ve 365 personel bulunduğu belirtildi.

Gemiden inen yolcular, Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerini gezdi, tarihi ve turistik alanları ziyaret edip alışveriş yaptı.

"Europa 2"nin sonraki durağının Rodos Limanı olacağı öğrenildi.