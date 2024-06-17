Malta bayraklı Marella Discovery Marmaris'e geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Malta bayraklı Marella Discovery Marmaris'e geldi

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Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen Malta bayraklı Marella Discovery adlı kruvaziyerde 1695 İngiliz yolcu ve 743 personel bulunuyor. Turistler, limandan ayrıldıktan sonra ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti ve deniz kenarındaki mekanlarda vakit geçirdi. Bazı turistler Dalyan Kaunos turuna katıldı. Gemiden ayrılan bazı yolcular bir hafta boyunca ilçedeki otellerde konaklayacak. İlçeden de 350 yolcu, sonraki tura katılmak üzere gemiye bindi. Marella Discovery gece saatlerinde Pire Limanı'na hareket edecek.

17.06.2024 12:51
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Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında "ana liman" olarak kullandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Heraklion Limanı'ndan gelen ve Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1695 yolcu ve 743 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını gezdi.

Turistler, ilçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret edip, deniz kenarındaki restoran ve kafelerde vakit geçirdi.

Bazı turistler de Dalyan Kaunos turuna katıldı.

Marmaris Cruise Port Limanı'ndan "ana liman" (homeport) hizmeti alan gemiden ayrılan bazı yolcular, bir hafta ilçedeki otellerde konaklayacak. İlçeden de 350 yolcu, sonraki tura katılmak üzere gemiye bindi.

"Marella Discovery", gece saatlerinde Pire Limanı'na hareket edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Malta bayraklı Marella Discovery Marmaris'e geldi - Son Dakika

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