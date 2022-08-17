Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi 'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı. Bazıları da Bodrum kıyılarında denize girdi, tarihi alanları gezdi.

Kaynak: AA

Bodrum, Malta, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › 'Mein Schiff 5' Bodrum Limanına yanaştı - Son Dakika

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