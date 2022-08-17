"Mein Schiff 5" Bodrum Limanına yanaştı - Son Dakika
Üye Girişi

"Mein Schiff 5" Bodrum Limanına yanaştı

17.08.2022 14:44
"Mein Schiff 5" Bodrum Limanına yanaştı

Malta bayraklı "Mein Schiff 5" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Malta bayraklı "Mein Schiff 5" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Souda-Girit Limanı'ndan yola çıkarak Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaşan 275 metrelik "Mein Schiff 5"te çoğunluğu Almanya'dan 2509 yolcu ile 921 personel bulunuyor.

Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı. Bazıları da Bodrum kıyılarında denize girdi, tarihi alanları gezdi.

Kruvaziyerin akşam saatlerinde Mikanos Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

YORUMLAR
500
Bodrum'da yeni hastane yolu yapımında sona gelindi Bodrum'da yeni hastane yolu yapımında sona gelindi Bodrum'da evin bahçesine giren yaralı yaban domuzu bayıltılarak yakalandı Bodrum'da evin bahçesine giren yaralı yaban domuzu bayıltılarak yakalandı
Kaynak: AA

Bodrum, Malta, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Mein Schiff 5' Bodrum Limanına yanaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:31 Galatasaray'dan Nelsson'u alamayan Sevilla stoperini buldu
14:34 ABD'yi kızdıracak hamle! Çin, Rusya'ya asker gönderiyor
14:27 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Türkiye, İsrail'e büyükelçi atama kararı aldı
14:23 Basketbol efsanesi Micheal Jordan'ın her 5 saatte kazandırdığı para dudak uçuklattı
14:21 Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'un mayolu pozları beğeni topladı
13:41 İkinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen, bikinili pozlarını paylaştı
13:35 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak: Benzine indirim, motorine zam geliyor
13:32 Şarkıcı Demet Akalın, isim vermeden arkadaşına tepki gösterdi: Huylu huyundan vazgeçmiyor
13:22 Emniyet kemeri takmadığı için ceza yiyen taksiciden pişkin sözler: Biraz sonra yine çıkaracağım, çok sıcak takamıyorum
13:18 Suudi Arabistan'da Twitter kullanan bir kadın, "sivil ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmak" suçundan 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 14:44:29. #1.11#
SON DAKİKA: "Mein Schiff 5" Bodrum Limanına yanaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement