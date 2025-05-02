Manavgat\'a Yeni Hizmet Binası ve Eğitim Projeleri

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, "Göreve başladığımızda 17 hizmet birimimiz vardı, şu an 27'ye ulaştık. Yeni bir bina hayalimizdi. Sayın TOBB Başkanımızın da desteğiyle Manavgat'a yakışır, modern ve çok amaçlı bir hizmet binasını kazandıracağız" dedi.

Başkan Güngör, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun MATSO ziyaretinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

MATSO Meclis Başkanı Sedat Öz ve Başkan Yardımcısı Ali Özen ile birlikte gazetecilerle MATSO hizmet binasında bir araya gelen Başkan Güngör, yeni hizmet binası, TOBB Ahmet Boztaş Anaokulu, OSB çalışmaları ve 12 ay turizm hedefi gibi konularda değerlendirmelerde bulundu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun MATSO'ya yaptığı ziyarette, kent ve bölge ihtiyaçlarını aktardıklarını belirten Başkan Güngör, "TOBB Başkanımız Sayın Hisarcıklıoğlu'na bölgemizin önceliklerini sunduk ve projelerimiz hakkında bilgi verdik" dedi.

"Yeni hizmet binası geliyor"

1998 yılında yapılan mevcut hizmet binasının fiziki şartlarının yetersiz kaldığını belirten Güngör, "Göreve başladığımızda 17 hizmet birimimiz vardı, şu an 27'ye ulaştık. Yeni bir bina hayalimizdi. Sayın TOBB Başkanımızın da desteğiyle Manavgat'a yakışır, modern ve çok amaçlı bir hizmet binasını kazandıracağız" diye konuştu.

TOBB Ahmet Boztaş Anaokulu yeni eğitim döneminde açılacak

MATSO'nun girişimiyle yapımı tamamlanan 12 sınıflı TOBB Ahmet Boztaş Anaokulu'nun 2025-2026 eğitim öğretim döneminde açılacağını açıklayan Güngör, "Okulun ismini merhum başkanımız Ahmet Boztaş'ın yaşatılması için biz önerdik, Sayın Rifat Başkanımız da bu öneriyi memnuniyetle kabul etti" dedi.

"5 yıldızlı hizmet anlayışıyla çalışıyoruz"

MATSO'nun uluslararası standartlarda hizmet verdiğini belirten Güngör, "Üyelerimizi oda patronu olarak görüyoruz. Onlara Avrupa'daki odalarla eşdeğer kalitede hizmet veriyoruz. Sayın Hisarcıklıoğlu da odamızın hizmet kalitesini övgüyle dile getirdi" ifadelerini kullandı.

"12 ay turizm için teşvik şart"

Yıllık 6 milyon turist ağırlayan Manavgat'ın turizmde sürdürülebilirliği sağlamak için teşviklere ihtiyaç duyduğunu belirten Güngör, "Otellerin kış döneminde açık kalabilmesi için SGK prim desteği ve enerji indirimi gibi destekler şart. Gastronomi ve sağlık turizmi gibi alanlara yöneliyoruz" dedi.

"Manavgat tarımda da güçlü bir kent"

Tarım alanında da iddialı olduklarını kaydeden Başkan Güngör, "Muz ve susam üretiminde Türkiye'de önemli bir paya sahibiz. Altın susam, civirdik tatlısı, tahin, keçiboynuzu gibi ürünlerde coğrafi işaret çalışmaları yürütüyoruz" açıklamasında bulundu.

"OSB ile ekonomik çeşitlilik sağlanacak"

Manavgat OSB çalışmalarında tapu sürecinin tamamlandığını ve altyapı projelerinin sürdüğünü söyleyen Güngör, "Bu proje ile kentimiz sadece turizm değil, sanayi üretimiyle de anılacak. OSB, hem üretime hem de istihdama katkı sağlayacak" dedi.

"Geleceğin iş gücünü yetiştiriyoruz"

MATSO olarak eğitime büyük önem verdiklerini vurgulayan Güngör, "Manavgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile imzaladığımız protokolle öğrencileri iş dünyasına hazırlıyoruz. MYO'lara da destek sağlayacağız" dedi.

"Göç yolları alternatif turizme kazandırılıyor"

Manavgat Belediyesi ile ortak yürüttükleri projeye de değinen Başkan Güngör, "Kent sınırlarındaki tarihi göç yollarını doğa turizmine kazandırmayı amaçlıyoruz. Keşif çalışmaları devam ediyor. Proje tamamlandığında bu rotalar yürüyüş severlerin hizmetine sunulacak" ifadelerini kullandı. - ANTALYA