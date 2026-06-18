Başkan Vekili Çiçek: "En kısa zamanda Manavgat'ımız doğal gaza kavuşuyor" - Son Dakika
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Başkan Vekili Çiçek: "En kısa zamanda Manavgat'ımız doğal gaza kavuşuyor"

Başkan Vekili Çiçek: "En kısa zamanda Manavgat\'ımız doğal gaza kavuşuyor"
18.06.2026 12:58  Güncelleme: 13:04
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Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Yeniköy'deki doğal gaz taşıyıcı hat çalışmalarını denetledi. Proje tamamlandığında ilçe, ekonomik ve çevre dostu enerjiye kavuşacak.

Manavgat'ın doğal gaz altyapısına kavuşması için başlatılan çalışmalar kapsamında Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, Yeniköy'deki taşıyıcı hat çalışma sahasını yerinde inceledi. Sahada teknik ekiplerle bir araya gelen Çiçek, projenin mevcut durumu ve ilerleme takvimi hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Doğal gazın ilçeye kazandırılmasıyla birlikte vatandaşlar, ısınma ve mutfak ihtiyaçları için çok daha ekonomik ve çevre dostu bir enerji kaynağına erişim imkanı bulacak. Bunun yanı sıra kömür ve odun gibi katı yakıtların yerini temiz ve çevre dostu bir enerjinin alması, hava kalitesine de olumlu katkı sağlayacak.

Projenin Manavgat için kritik bir altyapı yatırımı olduğunu vurgulayarak çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirten Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, yaptığı açıklamada, "Doğal gaz çalışmalarını yerinde inceledik. Çevre dostu enerjiyi önemsiyoruz. En kısa zamanda Manavgat'ımız doğal gaza kavuşuyor. Tüm çalışmalarımız sürdürülebilir bir Manavgat içindir. Çalışmalarda emeği geçen tüm kurumlara, emekçilere teşekkür ediyoruz. Daha konforlu bir Manavgat için çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

Manavgat Belediyesi, projenin zamanında tamamlanması için ilgili kurumlarla koordineli biçimde çalışmalarını sürdürüyor. Doğal gazın Manavgat'a ulaşmasıyla birlikte hem hanelerin hem de işyerlerinin enerji maliyetlerinde ciddi bir düşüş yaşanması, ilçe ekonomisine de önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Başkan Vekili Çiçek: 'En kısa zamanda Manavgat'ımız doğal gaza kavuşuyor' - Son Dakika

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