Manchester City-Liverpool çekişmesi Tivibu'da - Son Dakika
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Manchester City-Liverpool çekişmesi Tivibu'da

08.04.2022 10:57
Manchester City-Liverpool çekişmesi Tivibu'da

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, Manchester City-Liverpool arasında düzenlenecek Premiere League ve FA Cup derbilerini ekranlara taşıyor.

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, Manchester City- Liverpool arasında düzenlenecek Premiere League ve FA Cup derbilerini ekranlara taşıyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Tivibu Spor Paketi ve Süper Paket aboneleri, 10 Nisan Pazar günü S Sport kanalında yayınlanacak Premiere League derbisini naklen izleyebilirken, 16 Nisan Cumartesi günü FA Cup Yarı Finali'ni de naklen ve sadece Tivibu Spor'dan takip edebilecek.

Tivibu Spor'a konuk olan Manchester City yıldızı İlkay Gündoğan maç hakkında "Her maç bir final gibi. Her finali kazanmayı başarırsak bizim için inanılmaz bir sezon olacak." dedi.

Premiere League'de kıran kırana mücadele

Geçen sezon 6'ncı şampiyonluğunu kutlayan Manchester City, bu sezonda da şampiyonluk iddiasını sürdürerek lider konumda bulunurken peşinden 1 puan farkla gelen Liverpool ile karşı karşıya geliyor. Sezonun ilk yarısında 2-2 berabere kalan ezeli rakipler, sahada bu dengeyi bozmaya çalışacak. Kazanan takım şampiyonluk yolunda önemli bir adım atacak. Machester City ile Liverpool arasındaki karşılaşma, 10 Nisan Pazar günü saat 18.30'da Tivibu 73'üncü kanal S Sport'da Manchester Şehir Stadyumu'ndan naklen yayınlanıyor.

FA Cup heyecanı sadece Tivibu'da

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, FA Cup mücadelelerini ekrana taşımaya devam ediyor. 16 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek Manchester City- Liverpool FA Cup Yarı Final mücadelesi, saat 17.30'da Wembley Stadı'ndan naklen ve sadece Tivibu Spor'da izleyiciyle buluşuyor.

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Türk Telekom, Manchester, Liverpool, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Manchester City-Liverpool çekişmesi Tivibu'da - Son Dakika


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