Manda yoğurdu tartışmasına Karaoğlan sakinleri de katıldı - Son Dakika
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Manda yoğurdu tartışmasına Karaoğlan sakinleri de katıldı

31.03.2022 10:56
Manda yoğurdu tartışmasına Karaoğlan sakinleri de katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile bir anda Türkiye gündeminin ilk maddesi haline gelen Manda Yoğurdu ile ilgili ortaya atılan iddialara, tam 600 yıldır geçimini mandacılıktan sağlayan köylülerden itiraz geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile bir anda Türkiye gündeminin ilk maddesi haline gelen Manda Yoğurdu ile ilgili ortaya atılan iddialara, tam 600 yıldır geçimini mandacılıktan sağlayan köylülerden itiraz geldi. Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin destekleri ile Manda süt ve et ürünlerinin satışını yapan Karaoğlan sakinleri, yüzde yüz doğal manda yoğurdunun kilogram fiyatının 25 lira olduğunu açıklayarak, "Lütfen bize ulaşın" dedi.

600 yıl önce kurulan köy, sağlığını doğal manda sütüne borçlu.

İçtikleri tarhanadan, açtıkları yufkalara, hazırladıkları börek, erişte hamuruna kadar, her şeye manda sütü ekleniyor. Kirmasti Çayının, Karaoğlan merasında, Uluabat Gölü boyunda beslenen mandalar, yemsiz tamamen doğal besi ile besleniyor ve tamamen doğal süt sağımı yapılıyor. Manda yoğurdu, tereyağı, sucuğu, köyün en meşhur ürünlerinden birkaçı. Köy halkı 7'den 70'e her sabah manda sütünden yapılmış şifa deposu olan yoğurt ile güne başlıyor.

Konuyla ilgili soruları cevaplandıran Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar "600 yıldır geçimini manda yetiştiriciliği ve ürünleri ile sağlayan Karaoğlan Köyü sakinleri için önemli bir merkez kazandırdıklarını belirterek, " Cefakar ve fedakar manda yetiştiricilerimize destek olmak için aracı, komisyoncu olmadan onlara ulaşabileceğiniz bir satış merkezimiz var. Aracı değil, kıymetli üreticilerimiz kazansın" çağrısında bulundu. - BURSA

Manda yoğurdu tartışmasına Karaoğlan sakinleri de katıldı

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Recep Tayyip Erdoğan, Karaoğlan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manda yoğurdu tartışmasına Karaoğlan sakinleri de katıldı - Son Dakika


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