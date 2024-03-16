Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MUOSB\'yi ziyaret etti

Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Muradiye Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. Başkan Ergün'ü ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten MUOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Başkan Cengiz Ergün'e tam destek vereceklerini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, MUOSB yönetimini ziyaret etti. MUOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık ve Başkanvekili Fatih Çetkin ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Başkan Ergün'e; MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ yönetimi de eşlik etti. Ziyarette konuşan MUOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, "Ziyaretiniz için bölgem, yönetim kurulum ve şahsım adına teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Kurulduğumuz günden itibaren güzel bir işbirliği içerisindeyiz. Organize Sanayi Bölgesi olarak genişleme alanı çalışması yapıyoruz. Bu süreçte desteğiniz ve dik duruşunuz için teşekkür ediyoruz. İnşallah kısa sürede bölgemizi en iyi yerlere getireceğiz. Biliyorsunuz seçimlerde STK'lar genelde ortada olurlar ama biz 31 Mart tarihinde yapılacak olan seçimlerde sizlerin destekçisi olacağız. İnşallah 1 Nisan tarihinden itibaren yine aynı şekilde devam edecektir. 15 yıllık süreçte Manisa'ya gerçekten de çok ciddi hizmetler kazandırdınız. Bunu görmemek mümkün değil. Buna ilaveten bölgemizin girişine kazandırdığınız kavşak çalışması bizleri oldukça mutlu etti. Bir Manisalı olarak şahsınıza bu hizmetlerden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kendilerini ağırlayan MUOSB Yönetimine teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, "2014 yılında kurulan Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, bugün sayısı 6250'ye ulaşan personelimizle 17 ilçe 1088 mahalleye her konuda yetkilerimiz dahilinde hizmet götürmeye çalışıyoruz. Çok şükür Allah'a bugüne kadar, Manisa için olmazsa olmaz faydalı yatırımları hayata geçirdik. Tabii Manisa çok hızlı büyüyor. Burada büyümenin getirdiği sorunlarda oluyor. Nüfus artışı ve göçlerle birlikte konut ve diğer sosyal alanların ihtiyacı doğuyor. Bu noktada 35 yıldır yapılamayan imar planlarını hayata geçirdik. Manisa'nın önümüzdeki 50 yıllık dönemini planlıyoruz. Depreme dayanıklı konutları üretmek için çalışmaları başlattık. İmar planları sayesinde Manisa'nın gelişimi de hızlanacaktır. Yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni yönetiminizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu. - MANİSA