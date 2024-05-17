Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Kiraz Pazarı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Kiraz Pazarı'nı Ziyaret Etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Kiraz Pazarı\'nı Ziyaret Etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Sancaklıbozköy Mahallesi'nde bulunan Kiraz Pazarı'na ziyarette bulundu. Kiraz üreticileri, Kiraz Pazarı'nda çalışan emekçiler ve tüccarlar ile bir araya gelen Başkan Ferdi Zeyrek, kiraz sezonunun bereketli olmasını temenni etti.

17.05.2024 15:27  Güncelleme: 15:29
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Sancaklıbozköy Mahallesi'nde bulunan Kiraz Pazarı'na ziyarette bulundu. Kiraz üreticileri, Kiraz Pazarı'nda çalışan emekçiler ve tüccarlar ile bir araya gelen Başkan Ferdi Zeyrek, kiraz sezonunun bereketli olmasını temenni etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Kuzey Yarım Küre'nin ilk kiraz hasadının yapıldığı Şehzadeler ilçesine bağlı Sancanlıbozköy Mahallesi'nde Kiraz Pazarı'nı ziyaret etti. Başkan Danışmanı Atilla Efendioğlu ile mahalle muhtarlarının da eşlik ettiği Başkan Ferdi Zeyrek, kiraz üreticileri, Kiraz Pazarı'nda çalışan emekçiler ve tüccarlar ile bir araya geldi. Üreticilere bol kazançlar dileyen Başkan Ferdi Zeyrek, emekçilerle de bol bol sohbet etti. Kiraz sezonunun bereketli olmasını temenni eden Başkan Ferdi Zeyrek, üreticilerin taleplerini de dinledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak üreticinin her zaman yanında olacaklarını dile getiren Başkan Zeyrek, tarımın Manisa'nın olmazsa olmazı olduğunu ifade ederek üreticiye destek için altyapı çalışmalarına başladıklarını söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Kiraz Pazarı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

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