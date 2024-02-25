Manisa Büyükşehir Belediyesi 5 İlçeye Yeni Otogarlar Yapacak

Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, önümüzdeki dönemde Akhisar, Kırkağaç, Kula, Salihli ve Sarıgöl ilçelerine de yeni otogar yapacaklarını duyurdu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, il genelindeki vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik projelerini açıklamaya devam ediyor. Manisa Belediye Başkanlığı döneminde Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni şehre kazandıran, Manisa Büyükşehir Belediyesi döneminde de Soma ve Alaşehir Oto Terminalini vatandaşların hizmetine sunan ve il genelindeki mevcut otogarlarda yenileme çalışmaları yapan Başkan Cengiz Ergün, önümüzdeki dönemde de 5 ilçeye daha yeni otogar kazandıracaklarını müjdeledi.

"5 otogarımızın yeri hazır, imar planları onaylandı"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Görevimiz boyunca Manisa ilimizin genelinde 1060 büyük projeye imza atarak, vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları yatırımları hayata geçirdik. 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde vatandaşlarımızın takdirleri ve teveccühleri ile, bizlere destek olmaları durumunda yine şehrimize kazandıracağımız önemli projelerimiz var. Akhisar, Kırkağaç, Kula, Salihli ve Sarıgöl ilçelerimizde de yeni otogarlar yapmayı planlıyoruz. Bu otogar alanlarımızın imar planlarını onaylayıp, yapıma hazır hale getirdik. En kısa sürede otogar alanlarının yapımına başlayacağız." diye konuştu. - MANİSA