Manisa Büyükşehir Belediyesinden balıkçılığa destek - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesinden balıkçılığa destek

23.08.2022 13:49
Manisa Büyükşehir Belediyesinden balıkçılığa destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, balıkçılığın geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla Seyitli Mahallesi'ndeki mevcut sulama göletine 2 bin adet yavru sazan balığı bıraktı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, balıkçılığın geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla Seyitli Mahallesi'ndeki mevcut sulama göletine 2 bin adet yavru sazan balığı bıraktı.

Tarım ve sanayide zirvede olan Manisa'da, yeni hizmetlerin kazandırılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, sulama göletlerine sazan balığı bırakıyor. Kentteki balıkçılığın geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla yürütülen projede, ilk olarak Yunusemre ilçesi Seyitli Mahallesi'nde bulunan sulama göletine, 2 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı. Çalışma hakkında bilgi veren Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "İç sularda, göletlerimizdeki balık varlığını artırmak için yapılan bu faaliyet çerçevesinde ilk olarak Seyitli Mahallemizdeki mevcut sulama göletine Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldığımız 2 bin adet sazan balığını bıraktık. Balık popülasyonunun korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla yürüttüğümüz bu çalışma farklı göletlerimizde de devam edecek" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa Büyükşehir Belediyesinden balıkçılığa destek - Son Dakika

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