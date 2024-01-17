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Manisa Büyükşehir Belediyesi, doğal afet sonucu zarar gören seralara destek sağlıyor - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, doğal afet sonucu zarar gören seralara destek sağlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, örtü altı yetiştiriciliği (seraların) geliştirilmesi projesi kapsamında kurulumu tamamlanan ancak doğal afetler sonucu seraları zarar gören üreticilere destek olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Alaşehir'in Hacıbey Mahallesi'nde yaşayan üretici Rıfat Çubuk'a sera naylonu desteği sağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, doğal afet sonucu zarar gören seralara destek sağlıyor
17.01.2024 - 14:31,
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, örtü altı yetiştiriciliği (seraların) geliştirilmesi projesi kapsamında kurulumu tamamlanan ancak doğal afetler sonucu seraları zarar gören üreticilere destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Alaşehir'in Hacıbey Mahallesi'nde yaşayan ve doğal afet sonucu sera tepe naylonu zarar gören üretici Rıfat Çubuk'a sera naylonu desteği sağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılında başlattığı seracılık desteği ile 4 mevsim üretimin sürmesini sağlarken çiftçilere de ek gelir imkanı sağlıyor. Bu proje kapsamında şehit ailelerine, gazilere, engelli bireylere ve kadın vatandaşlara öncelik tanınıyor. Doğal afet sonucu zarar gören seraların yenilenmesi ve iyileştirilmesi için de Büyükşehir Belediyesi, yenileme ve destekleme çalışmalarına devam ediyor. Seraları zarar gören üreticilere kısa sürede yeni naylonları teslim eden Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, üretimin devam etmesini ve üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesini sağladı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir'e bağlı Hacıbey Mahallesi'nde yaşayan ve doğal afet sonucu sera tepe naylonu zarar gören üretici Rıfat Çubuk'a sera naylonu desteği sağladı.

Hacıbey Mahallesi'nde yaşayan üretici Rıfat Çubuk, "Sayın Başkanımıza teşekkür ederiz. Bizim en kötü günümüzde yanımızda oldu. Seracılık benim hayalimdi ama Allah tarafından bir afat oldu. Bu nedenle naylonumuz yırtıldı. Kendileri de bizleri destekleyerek yanımızda oldu. Sayın Başkanımızdan Allah Razı olsun" diyerek Manisa Büyükşehir belediyesi Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Manisa Büyükşehir Belediyesi, doğal afet sonucu zarar gören seralara destek sağlıyor - Son Dakika


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