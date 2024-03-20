Manisa Büyükşehir Belediyesi Engelli Vatandaşa Kovan Desteği Sağladı

Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara ilçesinde yaşayan ve geçimini arıcılıkla sağlayan engelli vatandaşa yüzde 100 hibe ile 10 adet kovan desteğinde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığından kovanlarını teslim alan vatandaş, destekleri nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesine bağlı Taşkuyucak Mahallesi'nde yaşayan ve arıcılık yapan, geçirdiği operasyonlar sonunda tekerlekli sandalyeyle yaşamını idame ettiren Arif Engin isimli vatandaşa, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kovan desteği sağlandı. Eşinin desteği ile arıcılık yaparak, geçimini sağlayan Engin, Manisa Büyükşehir Belediyesine dilekçe ile başvuru yaptı. Bunun üzerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatıyla harekete geçen Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yüzde 100 hibeli 10 adet kovan desteğinde bulundu. Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay, Gölmarmara Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Kağan Tunçelli ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, aileye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek, kovanlarını teslim etti. Yüzde 100 hibeli kovanlarını teslim alan vatandaş, destekleri nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. - MANİSA