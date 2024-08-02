Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Kadrolu işçileri kapsayan sözleşmede, işçilerin yevmilerine yüzde 35 oranında zam yapıldı. Başkan Ferdi Zeyrek, işçileri enflasyona ezdirmediklerini ifade ederken, BESOT çalışanlarına verilen 35 bin TL maaş sözünün de en kısa zamanda yerine getirileceğini söyledi.

02.08.2024 16:07  Güncelleme: 16:08
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Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Kadrolu işçileri kapsayan sözleşmede, işçilerin yevmilerine yüzde 35 oranında zam yapıldı. Başkan Ferdi Zeyrek, işçileri enflasyona ezdirmediklerini ifade ederken, BESOT çalışanlarına verilen 35 bin TL maaş sözünün de en kısa zamanda yerine getirileceğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ve Belediye İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Devrim Dinçer, kadrolu işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesine imza attı. İşçilerin günlük 1000 TL olan yevmiyeleri, yüzde 35 oranındaki zam ile 1350 TL oldu. BESOT işçilerine verilen 35 bin TL maaş sözünün de en kısa zamanda yerine getirileceğinin bilgisi verildi. Sözleşme imza töreninde, Belediye İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsmail Duman da yer aldı.

Başkan Zeyrek: "Talebinizden önce en iyi zammı yaptık"

İşçilerin yüzünü güldüren sözleşme sonrasında açıklamada bulunan Başkan Zeyrek, sendikanın, işçinin kavuşması gereken en doğal hak olduğunu söyledi. Başkan Zeyrek, "Siz talepte bulunmadan önce biz, işçilerimize elimizdeki imkanlar doğrultusunda en iyi artışı yaptık. Ekonomik hayatlarında rahat bir nefes almalarını sağladığımızı umuyorum. Biz işçisiyle, memuruyla bir bütünüz. Bu, kurumun iradesini ve gücünü ortaya koyan bir unsurdur. Kimseyi ayrıştırmadan, herkese hak ettiği değeri vererek hem kurumun mutluluğunu hem de devamlılığını sağlamak amacındayız. Vatandaşlarımıza hizmet için işçilerimizi teşvik için elimizden gelen tüm çalışmayı yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Almış olduğunuz yetki sendikanız açısından hayırlı olsun. Sonraki süreçte de her zaman birlikte olacağımıza, işçilerimizin daha rahat bir hayat sürmesi için birlikte kararlar alacağımıza inanıyorum. Sendikanıza hayırlı olsun" dedi.

Belediye İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsmail Duman ise, "Bizlere verdiğiniz değeri gördük. Şahsımız, şubemiz adına sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Başarılarınızın daim olmasını diliyoruz" diye konuştu. Belediye İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Devrim Dinçer ise imza töreni sonrasında şunları söyledi; "Devam eden toplu iş sözleşmemizin 6'ıncı ay zam oranını aldık. Başkanımız enflasyon oranına artı 10 puan daha ilave etti. Tüm emekçilere hayırlı olsun diliyorum. Başkanımız Ferdi Zeyrek'e teşekkür ediyorum." - MANİSA

Kaynak: İHA

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