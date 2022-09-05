Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma'ya tohum makinesi kazandırdı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma projeleri ve hedefleri doğrultusunda Soma Ziraat Odası Başkanlığı'na istenilen ekim aralığında ve sıra üstü mesafesinde tohum ekimi yapan pnömatik mibzer makinesi kazandırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı tarımsal destek çalışmaları çerçevesinde ilçelere yeni makine ve ekipmanlar kazandırıyor. Bu çerçevede son olarak Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından temin edilen pnömatik mibzer, Soma ilçesinde hizmete sunuldu. Tedarikçi firmadan teslim edilen mibzer, Soma Ziraat Odası Başkanlığı garajına bırakıldı. Mibzerin teslimi sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Soma Muhtarlık İşleri Müdürü Can Doğan Cansever, Soma Ziraat Odası Genel Sekreteri Fethi Özay da hazır bulundu.

Pnömatik mibzerin teslim edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Soma Ziraat Odası Genel Sekreteri Fethi Özay, "Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, emeği geçen herkese Somalı çiftçilerimiz adına teşekkür ederiz. Soma'da bir eksiğimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Artan girdi maliyetleri noktasında üreticilerimize destek olmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkür ederiz" diye konuştu.

"İlçelerin ihtiyaçlarına göre ekipman tedariki sağlıyoruz"

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl envanterimize dahil ettiğimiz çalışmalardan bir tanesi ilçelerin ihtiyaçlarına göre farklı makine ve ekipmanlardan temin edip Ziraat Odası Başkanlıklarımıza veya ihtiyaca göre ilgili kurumlara tahsis ediyoruz. Bu anlamda selektör, koyun yıkama makinesi, ilaçlama makinesi, çiftlik gübresi dağıtma römorku gibi makineleri bugüne kadar ilçedeki çiftçilerimizin hizmetine sunduk, bugün de Soma ilçemizden bize ulaşan bir taleple pnömatik mibzer kullanımının yaygın olmadığı ve bu konuda bir desteğe ihtiyaç olduğu ifade edilince girişimde bulunduk. Son dönemde malum girdi fiyatları aşırı yükseldi, tohumda oldukça maliyetli bir kalem girdiler arasında. Pnömatik mibzerler ekmek istediğiniz sıra arası mesafeyi ayarlayarak tohum israfının önüne geçilmesini sağlıyor. Tohumda da büyük oranda dışa bağımlı olduğumuzu düşündüğümüzde önemli bir tasarruf sağlamayı hedefliyoruz. Bu amaçla ilçemize pnömatik mibzeri kazandırdık. Büyükşehir Belediyesi olarak herhangi bir ücret talebimiz olmayacak. Ziraat Odası Başkanlığımız, İlçe Tarım Müdürlüğümüz ile birlikte organize edip vatandaşların hizmetine sunacaktır. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - MANİSA