Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Jeotermal Sera Projesi için su temin edecek - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Jeotermal Sera Projesi için su temin edecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Jeotermal Sera Projesi için su temin edecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Jeotermal Sera Projesi'nin su ihtiyacını karşılamak için enerji nakil hattı ve terfi hattı kuracak.

10.07.2024 15:19  Güncelleme: 15:21
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula 'Jeotermal Kaynaklı Teknolojik Sera Projesi'nin su ihtiyacını karşılamak için önemli bir adım attı. Enerji nakil hattı ve 3 bin 300 metrelik terfi hattının kurulacağı çalışmayla jeotermal seraya sulama ve kullanma suyu sağlanacak.

Kula'da 50 bin metrekarelik alanda üretimin yapıldığı Kula 'Jeotermal Kaynaklı Teknolojik Sera Projesi'nde Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi işbirliği gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ile Kula Belediye Başkanvekili Semra Gündüz, yıllık 2 bin ton domates üretilen serada ihtiyaç duyulan sulama ve kullanma suyunun temin edilmesi için protokol imzaladı.

Enerji nakil hattı ve 3 bin 300 metrelik terfi hattı yapılacak

Protokol ile Büyükşehir Belediyesi tarafından enerji nakil hattı ile 3 bin 300 metrelik terfi hattının yapılacağını belirten Başkan Ferdi Zeyrek, çalışmayla Kula'nın tarımsal potansiyelinin ve seranın üretim kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Başkan Ferdi Zeyrek'e teşekkür etti

Kula Belediye Başkanvekili Semra Gündüz ise protokolün Kula'ya hayırlı olmasını temenni etti. Sağlanan destekler nedeniyle Başkan Ferdi Zeyrek'e teşekkür eden Başkanvekili Gündüz, 3 bin 300 metrelik terfi hattının sulama ve kullanma suyu ihtiyacının sağlanması için önemli bir adım olduğunu söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Jeotermal Sera Projesi için su temin edecek - Son Dakika

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