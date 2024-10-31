Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere Tohum Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere Tohum Desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nden Çiftçilere Tohum Desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürmek ve gelirlerini arttırmak amacıyla yüzde 75 hibe desteği ile tohum dağıtımına devam ediyor. 564 bin kilogram tohumun 119 bin kilogramı üreticilere teslim edildi.

31.10.2024 12:07  Güncelleme: 12:08
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürmek, gelirlerini arttırmak amacıyla tohum desteğinde bulunuyor. Yüzde 75 hibe desteği ile üreticilere verilen arpa, buğday, 5'li karışım yem bitkisi ve süt otu tohumlarının dağıtımları devam ediyor. İl genelinde dağıtılacak olan 564 bin 75 kilogram tohumun, 119 bin 225 kilogramı üreticilere teslim edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tarım üreticilerine yüzde 75 hibeli tohum desteğinde bulunuyor. Üreticilerin maliyetlerini düşürmeyi, gelirlerini arttırmayı hedefleyen projede 564 bin 75 kilogram tohum il genelindeki üreticilere teslim edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Turgutlu, Ahmetli, Salihli, Alaşehir, Sarıgöl ve Gölmarmara'da üreticiye Arpa, buğday, 5'li karışım yem bitkisi ve süt otu tohumlarının teslimi üreticilere yapıldı. 107 üreticiye 23bin 700 kilogram tohum teslim edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, ilgili şube müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ve üreticiler katıldı.

"İhtiyacı olan herkesin yanında olacağız"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Çetin Akın, seçim sürecinde verdikleri sözleri yerine getirmeye devam ettiklerini belirterek, "İhtiyacı olan herkesin yanında olacağız" dedi. Akın, çiftçilerin en örgütsüz ve en sahipsiz kesim olduğunu ifade ederek, "Ürettikleri ürünün karşılığını alamıyorlar. Bugün Manisa genelinde 565 ton tohum desteği vererek çiftçilerimizin yanındayız. İnşallah bu tohumlar bereket getirir, kazanç sağlar ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunur" dedi.

Akın, ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e verdikleri sözleri tuttuğu için minnettar olduğunu söyledi. Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu' da dağıtım töreninde yapılan tohum desteğinin vatandaşlara bolluk ve bereket getirmesini dileyerek hayırlı uğurlu olsun dedi.

Kadın çiftçi Emine Çelik, "Ben kendim çiftçi kızıyım. Kendimde çiftçilik ve hayvancılık ile uğraşıyorum. Çiftçimize tohum desteğinde bulunulması çok güzel bir şey, yardımı yapan öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'e teşekkür ederim" dedi.

13 tane büyük baş hayvanı olan Nejdat Özcan tohum desteği ile ilgili, "Yapılan destek çok iyi. Zaten çiftçide para yoktu, bütçemize bir katkı oldu. Büyükşehir bizleri mağdur etmedi. Karınca kararınca hepimiz destekten yararlandık" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere Tohum Desteği - Son Dakika

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