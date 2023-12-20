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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ve Akhisar'da 169 üreticiye 15 bin 210 fidan desteği sağladı. - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ve Akhisar'da 169 üreticiye 15 bin 210 fidan desteği sağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ve Akhisar'da 169 üreticiye zeytin, incir, ceviz ve Trabzon hurması fidanı desteği sağladı. Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla 2023 yılında 122 milyonluk bir bütçe ayırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ve Akhisar\'da 169 üreticiye 15 bin 210 fidan desteği sağladı.
20.12.2023 - 13:53,
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Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Meyve Yetiştiriciliği Geliştirme Proje" Gördes ve Akhisar'da 169 üreticiye 15 bin 210 fidan desteğinde bulunuldu.

Bereketli topraklara sahip olan Manisa'da, üreticinin her daim yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ve Akhisar'da üreticiye zeytin, incir, ceviz ve Trabzon hurması fidanı desteğinde bulundu. Gördes'te düzenlenen programa, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, AK Parti İlçe Başkanı Halil Erden,Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Seyfi Emre, Ticaret Odası Başkanı Serdar Özcan, Ziraat odası Başkanı Mehmet Koç, Belediye Meclis Üyeleri mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

Düzenlenen programda konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, üreticiye en fazla ödenek aktaran belediyeler arasında başta yer aldıklarını belirterek," Ulu önder Atatürk'ün dediği gibi "Köylü Milletin Efendisidir" anlayışıyla sayın başkanımız Cengiz Ergün talimatlarıyla, 2023 yılın da 122 milyonluk rekor bir bütçeyi kırsal kalkınmaya ayırdık. Ama daha yıl bitmeden ilave gelen projelerle toplam 150 milyonu geçen bir bütçe 38 farklı destekleme ve projeyle kırsal kalkınmaya aktarıldı. Bu da diğer belediyeler arasında bütçesinden tarıma, kırsala en fazla ödenek aktaran belediyeler arasında başta yer alıyor. Gururluyuz. Mutluyuz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun" dedi.

Üreticiye sağlanan desteğin yüzleri güldürdüğünü belirten Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol da," Başta Cengiz başkanım olmak üzere, büyükşehir belediyemize emeği gecen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Başkanımızdan her fırsatta bizim gibi kırsal kesimde olan Manisa'nın arka bahçesi ilçelere destek istedik. Sağ olsun, özellikle 2022 ve 2023 yıllarında ilçemize ve tarıma çok destekleri oldu. Olmaya da devam ediyor. Cengiz başkanımızın bize vermiş olduğu bu desteklerden gerçekten üretici memnun, yüzleri gülüyor. Biz de, bu mutluklara ortak olduğumuz için mutluyuz "dedi. Gördes Belediyesi Meclis Üyesi Nurettin Kırmızıay da, Cengiz başkanımızdan Allah razı olsun. Zeytin de, gübre de kırsal alanda önemli destekler sağladı. Allah bir dahaki dönem de başımızdan eksik etmesin" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından fidanları teslim alan üreticiler memnuniyetini paylaştı.

Gördes'teki dağıtım töreninin ardından Akhisar'da düzenlenen fidan teslim töreninde Büyükşehir heyetine MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal ve Belediye Meclis Üyesi Doğan Ensivri de katıldı. Hayata geçirilen projelerle üreticinin her zaman yanında olduklarını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu üreticiye desteklerinin artarak devam edeceğini vurguladı. Öztozlu'nun konuşmasının ardından üreticiye fidanları teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ve Akhisar'da 169 üreticiye 15 bin 210 fidan desteği sağladı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ve Akhisar'da 169 üreticiye 15 bin 210 fidan desteği sağladı. - Son Dakika
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