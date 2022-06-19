Manisa Büyükşehir'den 'Kendi Yemini Kendi Üret' projesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticiye yönelik destek çalışmaları çerçevesinde başlattığı "Kendi Yemini Kendin Üret Projesi" doğrultusunda başvuruları toplamaya devam ediyor. 1 Temmuz'a kadar toplanacak olan başvuruların ardından yapılacak ihaleyle yüzde 75 hibe ile Ryegrass (Süt Otu) tohumu ve 5'li karışım yem bitkisi (yüzde 35 Macar Fiği, yüzde 35 Yem Bezelyesi, yüzde 10 Tritikale, yüzde 10 Kılçıksız Buğday, yüzde 10 kışlık yulaf) tohumu desteklemesi yapılacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, tarımsal zenginliği olan Manisa'da, kırsal kalkınmaya yönelik destek ve hamlelerle üreticilerin yanında olmaya devam ettiklerini söyledi. Kırsal kalkınmaya yönelik 70 milyon lira dev bir bütçe ayırdıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "İlimizde doğal yem kaynaklarının verimsiz ve taşıyabileceğinden fazla miktarda hayvanla aşırı şekilde otlatıldığı, başta yetersiz beslenme nedeniyle hayvanların verimlerinin çok düşük olduğu ilgili daire başkanlığımızın yaptığı araştırmalar sonucunda ortaya çıktı. Hayvanların çok iyi ve kaliteli yemlerle beslenerek hayvansal ürünlerin verim ve kalitesinin artırılması düşüncesiyle yine ilgili daire başkanlığımızca yapılan araştırmalarda çiftçi şartlarında hayvanların üstün kaliteli yem bitkileri ile beslenmesi durumunda verimlerinin en az iki kat artırılabildiği tespit edildi" dedi.

Yem bitkilerinin yem olma niteliğinin yanında daha birçok faydalı yönleri olduğuna dikkat çeken Başkan Ergün, "Baklagiller ailesinden olan yem bitkilerinin köklerinde bulunan nodüller sayesinde havada bulunan serbest azotu toprağa aktararak doğal gübreleme yaparlar. Ayrıca yabancı otların gelişmesine müsaade etmezler. Böylece girmiş oldukları ekim nöbeti sistemi içerisinde toprak verimliliğini artırarak kendinden sonra gelen ürünün hem veriminin fazla olmasına hem de kaliteli ürünlerin üretilmesine olanak sağlarlar. Hasattan sonra tarlada kalan bitkinin toprak üstü ve kök artıkları toprağı organik maddece zenginleştirerek yapısının düzelmesini sağlar. Bu sayede yağış miktarı az olan bölgelerde toprağın su tutma kapasitesi ve besin madde miktarı artmış olacaktır" dedi.

Proje çerçevesinde yapılacak desteklemeler hakkında bilgi veren Başkan Ergün, "Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımızca yürütülen 'Kendi Yemini Kendin Üret Projesi' doğrultusunda yüzde 75 hibe ile Ryegrass (Süt Otu) Tohumu ve 5'li Karışım Yem Bitkisi (yüzde 35 Macar Fiği, yüzde 35 Yem Bezelyesi, yüzde 10 Tritikale, yüzde 10 Kılçıksız Buğday, yüzde 10 Kışlık Yulaf) Tohumu desteklemesinin yapılması planlanmaktadır. Projeden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın Büyükşehir Belediyemiz Muhtarlık İşleri İlçe Şube Müdürlüklerine 1 Temmuz 2022 tarihine kadar istenen evraklarla birlikte başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapacak üreticiler sadece tek bir ürünü seçebilecek" diye konuştu.

Proje için başvuru kriterleri şöyle sıralandı: "10 büyükbaş veya 100 küçükbaş hayvan varlığına sahip olanlar, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ya da çiftçi belgesi ve hayvan varlığını gösterir belgeleri, Ekim yapılacak tarlalar tapulu ya da kiralık olabilir. Süt Otu Tohumu için 5 ile 10 dekar arası ekim alanı için 25 kg, 10 dekar ve üzeri için 50 kg tohum desteklemesi yapılacak. 5'li Karışım Yem Bitkisi Tohumu için 5 ile 10 dekar arası ekim alanı için 75 kg, 10 dekar ve üzeri için 150 kg tohum desteklemesi yapılacak" - MANİSA