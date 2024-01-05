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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsünde Sıcak Asfalt Çalışması Başladı - Son Dakika
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsünde Sıcak Asfalt Çalışması Başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Muradiye Kampüsünde, yurtlar bölgesinde sıcak asfalt çalışmasına başladı. Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, çalışmanın detaylarını açıkladı ve kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsünde Sıcak Asfalt Çalışması Başladı
05.01.2024 - 12:12,  Güncelleme: 12:23
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Muradiye Kampüsünde, yurtlar bölgesinde sıcak asfalt çalışmasına başladı. 650 metre uzunluğunda yola, yaklaşık 1200 ton asfalt, 500 ton da pmt serimi yapıldığını belirten Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, kaldırım, peyzaj ve aydınlatma çalışmalarının da kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Muradiye Kampüsünde, Hüma Hatun ve Muradiye öğrenci yurtlarının etrafında yürütülen sıcak asfalt çalışmasını inceledi. Hummalı bir şekilde yürütülen çalışmalarda asfalt uygulamasında sona gelinirken, çalışma planı hakkında Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya detaylı bilgi verdi. Topkaya, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla, Muradiye Kız Yurdu ve Hüma Hatun Kız Öğrenci yurtlarında otobüs seferlerinin yapılabilmesi için bir yol açma çalışması yapmıştık. Şimdi de asfalt çalışmasını tamamlıyoruz. Çalışma kapsamında, 650 metre uzunluğunda yola, yaklaşık 1200 ton asfalt serimi, 500 ton da pmt serimi yapıldı. Ayrıca, Muradiye Yurdunun çevre güvenliğinin sağlanması için yaklaşık 250 metre çit imalatı yapıldı. Yurtlar bölgesinde, kaldırım, peyzaj ve aydınlatma çalışmasına devam edeceğiz. Çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayarak, öğrenci arkadaşlarımızın hizmetine açmayı planlıyoruz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsünde Sıcak Asfalt Çalışması Başladı - Son Dakika


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