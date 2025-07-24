Manisa'da 12 Bin 767 Kişi İşe Yerleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da 12 Bin 767 Kişi İşe Yerleştirildi

Manisa\'da 12 Bin 767 Kişi İşe Yerleştirildi
24.07.2025 17:21
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Manisa'da 2025 yılının ilk 6 ayında toplam 12 bin 767 kişi işe yerleştirildiği açıklandı.

MANİSA (İHA) – Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2025 yılı 3. Olağan Toplantısı'nda yapılan açıklamada, 2025 yılının ilk 6 ayında kamu ve özel sektörde toplam 12 bin 767 kişinin işe yerleştirildiği belirtildi.

Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2025 yılı 3. Olağan Toplantısı, Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu başkanlığında ve kurul üyelerinin katılımıyla yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Harputlu, il düzeyinde istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu ve geliştirici önlemlerin belirlenmesi, aktif işgücü programlarının planlanması ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenip değerlendirilmesi amacıyla bir araya gelindiğini belirtti.

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Kervan Tufan toplantıda yaptığı sunumda, 2025 yılı Ocak-Haziran dönemine ait faaliyetleri paylaştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılı Mayıs ayı verilerine göre Türkiye genelinde işsizlik oranının yüzde 8,4, istihdam oranının yüzde 49,0, işgücüne katılım oranının ise yüzde 53,5 olduğunu hatırlatan Tufan, 2024 yılı itibarıyla Manisa'da işsizlik oranının yüzde 6,3, işgücüne katılım oranının yüzde 56,7 ve istihdam oranının yüzde 53,1 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Tufan, TR33 Kalkınma Bölgesi'ne (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) ait işsizlik oranlarının ise 2020'de yüzde 8,3, 2021'de yüzde 6,9, 2022 ve 2023'te yüzde 7,1, 2024'te ise yüzde 6,4 olarak kayıtlara geçtiğini söyledi. İl Müdürü Tufan, 2025 yılı ilk altı ayında sunulan hizmetler kapsamında; 41 bin 519 kişiye bireysel iş ve meslek danışmanlığı yapıldığını, 6 bin 797 işyeri ziyareti gerçekleştirildiğini, kamu ve özel sektörde toplam 12 bin 767 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildiğini aktardı. İş Kulübü faaliyetleri kapsamında 38 grup eğitimiyle 489 kişiye özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri ve iş arama yöntemleri konularında eğitimler verildiğini söyleyen Tufan, ayrıca 236 eğitim kurumu ziyareti yapılarak toplam 6 bin 728 kişiye meslek danışmanlığı hizmeti sunulduğunu bildirdi. Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) kapsamında 14 firma ile protokol imzalanarak 39 kadın projeye dahil edildi. Ayrıca, 211 İşbaşı Eğitim Programı açıldı ve 697 kişi bu kapsamda eğitim aldı. Özel politika gerektiren gruplara yönelik İş Gücü Uyum Projesi kapsamında da 84 programla 3 bin 444 kişi istihdam sürecine dahil edildi. Tufan, yılın ilk 6 ayında 15 bin 755 kişinin işsizlik ödeneğinden faydalandığını da sözlerine ekledi.

Toplantıda ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında sunum yaparak, mezunların nitelikli şekilde istihdama kazandırılması için yürütülen çalışmaları aktardı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa'da 12 Bin 767 Kişi İşe Yerleştirildi - Son Dakika

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