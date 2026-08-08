Manisa\'da 2026 Tarım İşçi Ücretleri Belirlendi

Manisa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, 2026 yılı hasat döneminde uygulanması tavsiye edilen yerli tarım işçisi ücretlerini açıkladı. 10 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak tarifede işçilerin günlük ücretleri görevlerine göre 1.450 TL ile 1.600 TL arasında değişirken, dayıbaşı ücretleriyle birlikte toplam ödeme 1.750 TL'ye kadar çıkacak.

Manisa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, 2026 yılı hasat döneminde yerli tarım işçilerine ödenecek tavsiye niteliğindeki ücretler belirlendi. Manisa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Hüseyin Altındağ'ın imzasıyla duyurulan ücret tarifesinin 10 Ağustos 2026 tarihinden itibaren hasat dönemi boyunca uygulanacağı bildirildi.

Belirlenen tarifeye göre kesici işçilerin günlük ücreti 1.450 TL, dayıbaşı ücreti ise 150 TL olarak belirlendi. Bu kapsamda kesici işçiler için toplam ödeme 1.600 TL olacak.

Sergici, sepetçi ve bandırma çekicisi olarak çalışan işçilerin günlük ücretleri ise 1.600 TL olarak belirlenirken, bu işçiler için dayıbaşı ücreti 150 TL olacak. Böylece toplam ödeme 1.750 TL olarak uygulanacak.

Bandırmacı işçiler için de günlük ücret 1.600 TL, dayıbaşı ücreti 150 TL olmak üzere toplam 1.750 TL ödenmesi tavsiye edildi.

Taşıma ücreti pazarlığa bırakıldı

Kararda, yerli tarım işçilerinin taşıma ücretinin ise tarafların pazarlığına bırakıldığı belirtildi. Taşıma ücretinin sabit bir rakam üzerinden belirlenmediği kaydedildi.

Ücretlerin 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri dikkate alınarak belirlendiği ve günlük çalışma süresinin 8 saat olduğu ifade edildi.

Manisa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu tarafından açıklanan tarife, hasat dönemi boyunca tavsiye niteliğinde uygulanacak.