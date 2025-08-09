Manisa'da 40 Yıllık Altyapı Yenileniyor - Son Dakika
Manisa'da 40 Yıllık Altyapı Yenileniyor

09.08.2025 08:46  Güncelleme: 08:48
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesinde içme suyu ve şebeke hattını yenileme çalışmalarında sona yaklaştı. Mahalle sakinleri, 40 yıl önce döşenen eski hatların yerini alacak yeni hatların sağlık sorunlarına çözüm olacağını belirtiyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesine bağlı Kurttutan Mahallesi'nde 4 bin 600 metrelik içme suyu ve şebeke hattını yenileme çalışmasında sona yaklaştı. Yapılan çalışma ile 40 yıl önce döşenen hatlardan kaynaklı yaşanan sıkıntılar sona erecek.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki yatırımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Program dahilinde çalışmalarına devam eden MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Salihli ilçesi Kurttutan Mahallesi'nde 40 yıl önce döşenen, günümüz şartlarında eskiyen altyapının yenilenmesi projesine tüm hızıyla devam ediyor. Sona yaklaşılan, 4 bin 600 metrelik içme suyu şebeke ve isale hattı yenileme çalışması dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve ekibine teşekkürlerini ileten mahalle sakinleri, çalışmanın tamamlanmasıyla sorun yaşamayacaklarını ifade etti.

"Vatandaşlarımız sağlıklı suya ulaşacak"

Kurttutan Mahallesi'nde yapılan çalışmanın önemine değinen Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, "Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun katkılarıyla Kurttutan Mahallesi'nde yaklaşık 4 bin 600 metrelik isale ve şebeke hattı yenileniyor. Vatandaşlarımız artık daha sağlıklı suya ulaşılacak. Yaptıkları çalışmalardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve ekibine teşekkür ediyorum. Salihli'ye hayırlı olsun" dedi.

"40 yıllık altyapıyı kullanıyorduk"

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmanın mahalleleri adına çok önemli olduğuna vurgu yapan Kurttutan Mahalle Muhtarı Süleyman Kara, "Altyapımız sürekli tıkanıyor ve patlak oluyordu. 40 yıllık eski bir hat kullanıyorduk. Çalışma ile sağlıklı suya kavuşacağız. Mazlum Nurlu başkanımızın çok emeği var. Besim Dutlulu başkanımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mahallem adına da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Üst kesimlerin su sıkıntısı sona erecek"

Mahallenin üst taraflarında oturan vatandaşların su sorununun çözüme kavuşacağını belirten mahalle sakinlerinden Hasan Özer, "Üst kesimlere su çıkamıyordu. Boruların eski olmasından dolayı tıkanma çok oluyordu. Üst kesimlerde oturanlarda şikayet oluyordu. Bu sorunlarımızı Büyükşehir Belediyesi'ne ilettik. Besim Dutlulu başkanımızın talimatıyla çalışmalar yapıldı. İnşallah üst kesimlerde oturan vatandaşlarımızın sorunları çözüme kavuşacak" dedi.

Bir diğer mahalle sakini Nuriye Şentürk ise şunları söyledi; "Suyumuz akmıyordu. Gece aksa gündüz akmıyordu. Çok az geliyordu, makineleri çalıştıramıyorduk. İnşallah iyi olur. Bizim için uğraştıkları için çok teşekkür ederiz.

"Basınç düşüklükleri son bulacak"

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren MASKİ Salihli İlçe Şefi Lütfi Ersöz, "Kurttutan mahallemizin muhtelif bölgesinde içme suyu şebeke hattında olan sıkıntı nedeniyle yenileme çalışması yapılıyor. 4 bin 600 metrelik içme suyu isale hattı ve şebeke hattı yenilenmiş olacak. Çalışmalarımız mahallemizde devam edecek ve mahallemizde 2 bin 800 metre bir hat döşeme işi daha yapacağız. Şebeke hatlarından kaynaklı basınç düşüklükleri bu işle son bulacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür ediyoruz. Çalışmanın mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, manisa, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

