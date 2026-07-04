Manisa'da Bağlar İçin Sıcaklık Uyarısı - Son Dakika
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Manisa'da Bağlar İçin Sıcaklık Uyarısı

Manisa\'da Bağlar İçin Sıcaklık Uyarısı
04.07.2026 13:21
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Manisa'daki 40 derece sıcaklık, bağlarda sıcaklık stresini artırdı. Üreticiler için önlemler önerildi.

Manisa'da hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulmasıyla birlikte bağlarda sıcaklık stresi riski arttı. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Güneş Kacar, üreticilere verim ve kalite kaybını önlemek için alınması gereken önlemleri anlattı.

Manisa'da etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgası, üzüm bağlarını da olumsuz etkilemeye başladı. Hava sıcaklıklarının 40 dereceye ulaştığı kentte, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Güneş Kacar, bağlarda sıcaklık stresine karşı üreticilere önemli uyarılarda bulundu.

Dr. Güneş Kacar, yüksek sıcaklıkların yalnızca su kaybına neden olmadığını, aynı zamanda asmalarda ciddi fizyolojik strese yol açtığını belirterek, "Bu sıcaklarda bağ sadece susamıyor, aynı zamanda strese de giriyor. Sürgün uçlarında kurumalar, yapraklarda yanıklar ve üzüm tanelerinde buruşmalar görülmeye başlıyor." dedi.

Sıcaklık artışıyla birlikte bitkinin potasyum alımının da olumsuz etkilendiğine dikkat çeken Kacar, potasyum yetersizliğinin diğer besin elementlerinin kullanımını da sınırlandırdığını ifade etti. Potasyumun üzümde şeker birikimini desteklediğini ve tane iriliğinin artmasına katkı sağladığını vurgulayan Kacar, bu nedenle besleme programlarının dikkatle planlanması gerektiğini söyledi.

Bağlarda sıcaklık stresini azaltmak amacıyla ihtiyaca göre kalsiyum, magnezyum, çinko ve aminoasit içerikli desteklerin kullanılabileceğini belirten Kacar, yapraktan yapılacak uygulamaların zamanlamasının da büyük önem taşıdığını kaydetti.

Özellikle öğle saatlerinde yapraktan uygulama yapılmaması gerektiğini ifade eden Kacar, "Yapraktan uygulamaları sabahın serin saatlerinde veya akşam hava serinledikten sonra yapmak gerekir. Bu sayede hem yaprak yanığı riski azalır hem de uygulamalardan daha yüksek verim alınır." diye konuştu.

Üreticilere erken tedbir çağrısında bulunan Kacar, "Bugün alacağımız küçük önlemler, hasat döneminde kalite ve verim olarak üreticimize geri dönecektir." ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa'da Bağlar İçin Sıcaklık Uyarısı - Son Dakika

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