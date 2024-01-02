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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bal fiyatları yükseldi - Son Dakika
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bal fiyatları yükseldi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde geçen yıla göre bal rekoltesinde yaşanan düşüş fiyatlara yansıdı. Geçtiğimiz yıl kavanozu 200-250 TL arası fiyatlar değişirken bu yıl ortalama 350 TL'yi buldu. Yağışlı havalardan dolayı arıların bal yapamaması rekoltede düşüşe neden olurken bu durum fiyatlara da yansıdı. Bal üreticisi Cennet Akpınar, düzensiz hava şartları nedeniyle bal rekoltesinde düşüş olduğunu belirtti.

Manisa\'nın Alaşehir ilçesinde bal fiyatları yükseldi
02.01.2024 - 09:24,
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde geçen yıla göre bal rekoltesinde yaşanan düşüş fiyatlara yansıdı. Geçtiğimiz yıl kavanozu 200-250 TL arası fiyatlar değişirken bu yıl ortalama 350 TL'yi buldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde haziran aylarında yaşanan aşırı yağışlar bal üretimini de olumsuz etkiledi. Yağışlı havalardan dolayı arıların bal yapamaması rekoltede düşüşe neden olurken bu durum fiyatlara da yansıdı. Geçtiğimiz yıllarda kilogramı 200-250 TL arasında değişen fiyatlar bu sene 350 TL'yi buldu. Arılarından topladığı doğal balları Alaşehir semt pazarında satmak için getiren, Alaşehirli bal üreticisi Cennet Akpınar, "Yerleşim alanımız yüksek rakımlı yayla mahallesi. Yaşadığımız bölgede çam, meşe, kestane, ceviz başta olmak üzere her türlü ağaç ve çiçek bulunuyor. Buna rağmen arılar istenilen düzeyde çalışma yapamadılar. Düzensiz yağışlar ve arkasından gelen sıcaklar nedeniyle arılar çiçek bulmakta zorlanarak, uzun yol gidip gelmek zorunda kaldılar. Düzenli bir çalışma yapamadılar. Bu yıl düzensiz hava şartları nedeniyle bal rekoltesinde düşüş var. Geçen yıl 200-250 TL olan en kaliteli kara kovan balı bu yıl ortalama 350 TL. Piyasada da ucuz bal bulunabiliyor ama, tüketiciler kaliteli bal tüketmek isterlerse, 350 TL'yi gözden çıkarması gerekiyor" dedi.

Kara kovan balının pahalı olmasına rağmen en çok tercih edilen tür olduğunu söyleyen Akpınar, "Bal her zaman ve mutlaka tüketilmesi gereken bir şifa kaynağı. Arılarım Alaşehir'in yüksek rakımlı yayla mahallesi olan Çarıkbozdağ mahallesinde. Arılarım orman ve doğal ortamda besleniyor. Ürettiğimiz ballar, rahatlıkla tüketilebilir. En kıymetli bal kara kovan balı. Pahalı olmasına rağmen en çok tüketilen bal da kara kovan balı. Tamamen doğal olan kara kovan balı. Bal kalori ve protein deposudur. Her gün kahvaltıda mutlaka tüketmemiz gerekir. Balın yararlarını saymakla bitiremeyiz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA
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