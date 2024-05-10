Manisa'da Çamönü Barajı'nda sulama şebekesi inşaatına hız verildi - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da Çamönü Barajı'nda sulama şebekesi inşaatına hız verildi

Manisa\'da Çamönü Barajı\'nda sulama şebekesi inşaatına hız verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ, Manisa'nın Akhisar ilçesinde tamamlanan Çamönü Barajı'nda sulama şebekesi inşaatına hız verdi. 2024 yaz sulama sezonunda tarlalara su verilmesi planlanıyor. Çamönü Barajı, bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak ve çiftçilerin yıllık gelirini 17 milyon lira artıracak.

10.05.2024 09:51
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Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın Akhisar ilçesinde geçen yıl tamamlanan Çamönü Barajı'nda sulama şebekesi inşaatına hız verdi.

DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Bu kapsamda Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2 bin 270 dekar araziye can suyu geliyor. Geçen yıl tamamlanan Çamönü Barajı'nda sulama şebekesi inşaatına hız verildi. Projenin yaklaşık 3'te biri bitirildi. Çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydeden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Manisalı üreticiye müjde verdi. 2024 yaz sulama sezonunun ikinci yarısında barajdan tarlalara su vermeyi planladıklarını açıkladı.

Bu yaz üreticinin umudu olacak

Çamönü Barajı'nın 2 milyon 720 bin metreküp depolama hacmine sahip olduğunu hatırlatan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Geçen yıl baraj projesinde yüzde 100 fiziki gerçekleşme oranına ulaşarak barajda su tutmuştuk. Ara vermeden sulama şebekesi ile ilgili imalatlara başladık. 12.5 kilometremiz HDPE boruyu sahaya getirdik. Testlerden uygunluk belgelerini aldık. Ardından da kazı ve kaynak çalışmalarına başladık. Şu ana kadar yaklaşık 8000 metre HDPE borunun sahadaki imalatını tamamladık. Sulama şebekesi inşaatında yüzde 35 fiziki gerçekleşme oranına ulaştık. Hedefimiz birkaç ay içerisinde tüm imalatlarımızı tamamlayarak ağustos ayı içerisinde Çamönü Barajı'ndan tarlalara su verebilmek." diye konuştu.

Üretici yılda 17 milyon lira daha fazla kazanacak

Çamönü Barajı'nın bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağının altını çizen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, borulu basınçlı modern sulama sistemi ile bölgedeki sulama maliyetlerinin düşeceğini belirtti. Sulu tarımın yaygınlaşması ile ürün çeşitliliğinin de artacağını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, proje sayesinde Akhisarlı çiftçilerin 2024 yılı rakamlarıyla her yıl 7 milyon lira daha fazla kazanacağını söyledi.

Akhisar kent merkezine 7,5 kilometre mesafedeki Çamönü Köyü'nün 1.5 kilometre güneyinde yer alan Delice Deresi üzerine inşa edilen barajın gövdesi için yaklaşık 490 bin metreküp dolgu yapıldı. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 41 metre olarak projelendirilen Çamönü Barajı'nda 2,72 milyon metreküp su depolanacak. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa'da Çamönü Barajı'nda sulama şebekesi inşaatına hız verildi - Son Dakika

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