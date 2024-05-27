Manisa'da Çekirdeksiz Sultaniye Üzüm Bağlarında Rekolte Artışı - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da Çekirdeksiz Sultaniye Üzüm Bağlarında Rekolte Artışı

Manisa\'da Çekirdeksiz Sultaniye Üzüm Bağlarında Rekolte Artışı

Manisa'da geçtiğimiz yıl mildiyö hastalığına bağlı olarak yaşanan rekolte kaybının ardından, bu yıl yapılan doğru tarım uygulamaları ve toprak tahlilleri sayesinde üzüm üreticileri salkımların şimdiden 25 santimetreyi geçtiğini belirtiyor. Sarıgöl ilçesinde yapılan doğru ilaçlama ve bakım çalışmalarıyla verimde ve rekoltede artış yaşanıyor.

27.05.2024 10:14
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Manisa'da geçtiğimiz yıl yaşanan mildiyö hastalığına bağlı olarak rekolte kaybının yaşandığı dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye Üzüm bağlarında bu sene salkımlar üzüm üreticilerinin yüzünü güldürüyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan olumsuzluklar nedeniyle bu yıl toprak tahlillerini yaptırarak hem gübrelerini hem de ilaçlama zamanını ona göre belirleyen üreticiler, salkımların şimdiden 25 santimetreyi geçtiğini belirtti.

Dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye Üzümün başkenti olan Manisa'da geçtiğimiz yıl mildiyö (pornoz) hastalığı nedeniyle zarar gören üzüm üreticileri bu yıl bağlarda toprak tahlili yaptırarak toprağın ihtiyacı olan gübresi ve ilacını tahlil sonuçlarına göre vererek doğru tarım tekniklerini uyguluyor. Geçtiğimiz yıl en büyük zararı yaşayan Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir yandan da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre üreticiler tarım ilaçlarını zamanında vererek doğru tarım uygulamaları ile bu sene hem verimde hem de rekoltede artış yaşıyor.

Doğru tarım uygulaması ile verim arttı

Sarıgöl'ün Emcelli ve Aşağıkoçaklar mahallelerinde üzüm bağları bulunan üretici Ahmet Tosun, "Geçen sene pornoz hastalığı yüzünden bazı bağlarımızdan hiç üzüm alamadık. Üzüm olmamasına rağmen bu sene ilaçlamasını tam yaptık, ilaçlamamızı kesmedik. İlaçlamayı zamanında yapınca, doğru ilaçlama, doğru toprak analizi, doğru tarım ve akıllı tarım yapınca sonucun bu şekilde olduğunu görüyoruz. Kış aylarında toprak tahlillerini yaptırırız. Gerekli müdahaleleri, gübreleri, toprak ne istiyorsa onu vermeye gayret ediyor ve çalışıyoruz. Bunun yanında doğru ilaçlama da yapıyoruz. Pornoz hastalığı geçen sene bütün bağlarda büyük hasar açtı. Geçtiğimiz yıl pornoz hastalığı yaşayan bağlarda bu sene verim düşüklüğü oldukça fazla. Şu anda şişirme haplarını attık, sulama devrine geçiyoruz. Sulamadan sonra artık koruklarımız büyümeye başlayacak. Asmalarımıza örtü yapacağız. Bir, bir buçuk ay sonra hava şartlarına göre örtü sistemine de geçeceğiz. Doğru tarım, doğru toprak analizi, doğru ilaçlama, doğru bakım olunca sonuç böyle güzel oluyor." diyerek üzüm salkımlarının şimdiden 25 santimetreyi geçtiğini söyledi.

Sarıgöl ve çevresinde 130 bin dekarlık alanda başta Çekirdeksiz Sultaniye Üzüm olmak üzere 9 çeşit üzüm yetiştiriliyor. Bölgede yetişen Çekirdeksiz Sultaniye Üzümün yüzde 80'i yaş olarak ihraç edilirken, geri kalan yüzde 20'lik kısmı ise kurutma veya sumalık olarak değerlendiriliyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa'da Çekirdeksiz Sultaniye Üzüm Bağlarında Rekolte Artışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da Çekirdeksiz Sultaniye Üzüm Bağlarında Rekolte Artışı - Son Dakika
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