Manisa\'da çöken köprü yeniden inşa ediliyor

Ekonomi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde birçok mahalleyi birbirine bağlayan ve geçtiğimiz aylarda şiddetli ve aşırı yağış nedeniyle çöken Sarma Çayı köprüsü, inşaatı Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başladı. 10 metre genişliğinde, 25 metre uzunluğunda ve aynı anda iki aracın karşılıklı geçişinin sağlanabileceği bir şekilde yapımına başlanan köprü çalışmalarını Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu yerinde inceledi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde birçok kırsal mahalleyi birbirine bağlayan ve şiddetli yağış nedeniyle çöken Sarma Çayı köprüsü, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden inşa edilmeye başlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ve Mahalle Muhtarları eşliğinde inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Öztozlu, mahalle muhtarlarına yapılacak olan çalışma hakkında bilgilendirme yaparken proje üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

"En kısa sürede hizmete açacağız"

Hummalı bir şekilde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Yunusemre ve Şehzadeler ilçemizde bulunan mahallelerimize ulaşım sağlayan Sarma çayı köprümüz geçtiğimiz aylarda yaşanan yoğun yağışlarda yıkılmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda en kısa sürede kendi imkanlarımız ile köprümüzü projelendirerek yapım ihale sürecini tamamladık. Geçtiğimiz haftalar itibari ile çalışmalara başladık. Buradaki yıkılan mevcut köprümüz 16 metre uzunluğunda ve yaklaşık 6 metre genişliğindeydi. Bu köprüyü biz 25 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde olacak şekilde projelendirdik. Zemin güçlendirme adına da yaklaşık 16 kazık çakılmasıyla birlikte 25 metrelik hazır kiriş betonarme inşa edip dere geçişlerini de genişleterek en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

Projelendirme çalışmalarının ardından kısa süre içerisinde yapımına başlanan sarma çayı köprüsünün çok daha güzel olacağını ifade eden Sarma Mahalle Muhtarı Ramazan Şenli, "Selden etkilenen köprümüzde şuan da çalışmalar başladı. Bu kadar hızlı olacağını hiç düşünmemiştik. Şahsım ve mahallelim adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse köprümüz kısa süre içerisinde faaliyete geçecektir" dedi.

Çamköy Mahalle Muhtarı Kadir Çelik de, "Şiddetli yağışlardan etkilenen köprümüz geçtiğimiz aylarda yıkılmıştı. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi hemen müdahalede bulundu ve yeni köprümüzün yapımı için çalışmalara hızlı bir şekilde başladı. Şuan çalışmalar hızla ilerliyor. Bu nedenle de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e hizmetleri için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuşurken, Halıtlı Mahalle Muhtarı Mehmet Akbaş, "Selden yıkılan köprümüzün inşaatı hızlı bir şekilde başladı ve çok güzel ilerliyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları adına Büyükşehir Belediyemiz çalışmaları çok hızlı bir şekilde yürütüyor. Mahallelim ve şahsım adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kırançiftlik Mahalle Muhtarı Celali Çınar ise, "Aşırı yağışlarda yıkılan köprünün kısa süre içerisinde yapılacağının sözünü almıştık. Bugünde gördüğümüz gibi çalışmalar başladı. İnşallah kısa süre içerisinde de bitecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e hizmetlerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA