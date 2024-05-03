Manisa'da Emcelli Biberleri Rekor Fiyattan Satıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Manisa'da Emcelli Biberleri Rekor Fiyattan Satıldı

Manisa\'da Emcelli Biberleri Rekor Fiyattan Satıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yetiştirilen Ege Bölgesi'nin ünlü Emcelli Biberleri, 600 metrekarelik serada yetiştirildi. İlk ürünler Sarıgöl pazarında 300 TL'den satışa çıktı ve kısa sürede tükendi. Üretici Nurullah Akbay, biberlerin kilosunu 300 liradan sattığını ve ilerleyen günlerde daha fazla biberin olacağını belirtti.

03.05.2024 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Emcelli Mahallesinde 600 metrekarelik serada yetiştirilen Ege Bölgesi'nde acısı ve tadıyla oldukça ünlü olan Emcelli Biberlerinin ilk ürünü Sarıgöl pazarında 300 TL'den satışa çıktı. Tezgaha gelen biber kısa sürede tükendi.

Bölgede ilk kez bu yıl mayıs ayının 3. günü pazara 30 kilogram toplanarak getirilen ünlü Emcelli Biberlerinin kilosu 300 liradan kısa sürede satıldığını ifade eden üretici Nurullah Akbay, "Bu sezon Emcelli Biberini bölgede ilk yetiştiren ben oldum. 600 metrekarelik serada 2 bin biber yetiştirdim. İlk ürünlerimizi ilk etapta 30 kilogram topladım. Pazarda yerli ürün olması nedeniyle kilosunu 300 liradan bir saat içerisinde sattım. Alan bir, iki ve üç kilo birden alıyor. İlerleyen günlerde daha fazla biber olacak bu kez ilk olarak Ege bölgesinde mayıs ayının içinde pazara getirdim. Ünlü Emcelli Biberlerimiz acısı ile bilinir "dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Sarıgöl, Manisa, Ege, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'da Emcelli Biberleri Rekor Fiyattan Satıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
12:23 Irak’ın kuzeyinde 32 PKK’lı terörist etkisiz Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz
12:15 Görüşmeden yeni detaylar Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli’nin adı zikredilince ikna olmuş Görüşmeden yeni detaylar! Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli'nin adı zikredilince ikna olmuş
11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
10:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor
13:08 CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü
12:09 Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan’ın alacakları ödenmedi Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan'ın alacakları ödenmedi
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:26 Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 13:36:05. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da Emcelli Biberleri Rekor Fiyattan Satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement