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Manisa'da esnaf, ekmeği indirimli fiyattan satıyor - Son Dakika
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Manisa'da esnaf, ekmeği indirimli fiyattan satıyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir market sahibi, ihtiyaç sahiplerinin rahatça alabilmesi için ekmeği kendi karından fedakarlık ederek 5 TL'den satmaya başladı. Esnaf, bu sayede kalabalık ve ihtiyaç sahibi ailelerin ekmeğe rahatça ulaşabildiğini belirtti.

Manisa\'da esnaf, ekmeği indirimli fiyattan satıyor
29.12.2023 - 10:10,
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir esnaf kendi karından fedakarlık ederek 7,5 TL olan ekmeği 5 TL'den satmaya başladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde market sahibi Sinan Demir 7,5 TL'den satılan 250 gram ekmeği, ihtiyaç sahiplerinin de rahatça alabilmesi amacıyla 5 TL'ye indirdi. Kendi karından fedakarlık ederek fiyatı düşüren duyarlı esnaf Sinan Demir, bu sayede kalabalık ve ihtiyaç sahibi ailelerin ekmeğe rahatça ulaşabildiğini söyledi. Demir, "7 yıldır esnaflık yapıyorum. Vatandaşlarımıza hizmet etmek için kendi kar marjımızdan fedakarlık ediyoruz. Halkımıza elimizden geldiği kadar imkan sunmaya çalışıyoruz. Bizim mahallemiz gariban mahallesi olduğu için elimizden geldiği kadar bizim de bir faydamız olsun diyerek ekmeği 5 TL'ye satmaktayız. Günlük 20-30 ekmek alan vatandaşımız için memnuniyet oldu. Faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Alaşehir, Manisa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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