Manisa\'da hurda ve sahipsiz araçlar MKE\'ye sevk edildi

22.03.2026 18:50  Güncelleme: 18:51
Manisa Büyükşehir Belediyesi, görüntü kirliliğine yol açan ve güvenlik riski taşıyan sahipsiz hurda araçların tahliyesine devam ediyor. Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmalarda, araçlar geri dönüşüm için İzmir Aliağa'ya sevk ediliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde görüntü kirliliği oluşturan, trafik akışını engelleyen ve güvenlik riski taşıyan sahipsiz hurda araçlara yönelik tahliye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında toplanan araçlar, geri dönüşüm işlemleri için İzmir Aliağa'daki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) sevk edildi.

Özellikle Küçük Sanayi Sitesi ve kamuya açık alanlarda uzun süredir atıl durumda bekleyen araçlara yönelik titiz bir denetim gerçekleştirildi. Araç sahiplerine tanınan 60 günlük yasal sürenin dolmasının ardından çevre ve halk sağlığını tehdit eden araçlar tek tek tespit edilerek çekiciler vasıtasıyla bulundukları noktalardan kaldırıldı. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan ve esnaftan gelen talepler doğrultusunda denetimlerin il genelinde kesintisiz devam edeceğini bildirdi.

Çalışmaların kent estetiği ve güvenliği açısından önem taşıdığını vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Şehrimizde kötü görüntüye neden olan, sokaklarımızda güvenlik riski oluşturan hurda ve sahipsiz araçları topluyoruz. Emniyet Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde yürüttüğümüz bu operasyonla atıl durumdaki araçları MKE'ye ulaştırdık. Temel amacımız hem trafik akışını rahatlatmak hem de sanayi sitemiz başta olmak üzere şehrimizi çok daha temiz ve düzenli bir hale getirmektir" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Cadde ortasında feci şekilde darbettiler Herkesin dikkatini tek bir şey çekti Cadde ortasında feci şekilde darbettiler! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Otobüste mide bulandılar anlar Yolcu saniye saniye kaydetti Otobüste mide bulandılar anlar! Yolcu saniye saniye kaydetti
Lüleburgaz’da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı Lüleburgaz'da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Akaryakıta okkalı zam geliyor Bu kez tamamı yansıyacak Akaryakıta okkalı zam geliyor! Bu kez tamamı yansıyacak
Artık o motosiklete elini sürmez 390 bin TL ceza kesildi Artık o motosiklete elini sürmez! 390 bin TL ceza kesildi

19:28
Sidiki Cherif’in milli takım hayali suya düştü
Sidiki Cherif'in milli takım hayali suya düştü
18:33
İstanbul Valiliği: Fatih’te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti
İstanbul Valiliği: Fatih'te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti
18:18
Osimhen Fenerbahçe derbisine yetişecek mi Yüzde 90 ihtimal verildi
Osimhen Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? Yüzde 90 ihtimal verildi
18:00
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
17:11
Trump, ABD’nin İran’dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
16:37
İsrail, Lübnan’ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü’nü bombaladı
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı
