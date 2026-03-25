Bayramda Manisalıların cebinde 5 milyon 250 bin TL kaldı

25.03.2026 14:06  Güncelleme: 14:07
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince sunduğu ücretsiz toplu taşıma hizmeti ile 175 bin vatandaşın bayram ziyaretlerini kolaylaştırdı. Uygulama ile toplamda 5 milyon 250 bin TL tasarruf gerçekleşti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince sunduğu ücretsiz toplu taşıma hizmetiyle vatandaşların bayram ziyaretlerini kolaylaştırdı. MANULAŞ ve ulaşım kooperatiflerine bağlı araçlarla verilen hizmetten toplam 175 bin kişi yararlanırken, ortalama 30 TL olan ücret hesaplandığında vatandaşın cebinde 5 milyon 250 bin TL kalmış oldu.

Bayram süresince vatandaşların ekonomik olarak desteklenmesi ve şehir içi trafiğin rahatlatılması amacıyla uygulanan ücretsiz ulaşım desteği yoğun ilgi gördü. 20 Mart Cuma günü başlayıp, 23 Mart Pazartesi gününe kadar devam eden uygulama kapsamında, on binlerce Manisalı kabristan ziyaretlerini ve aile buluşmalarını ulaşım ücreti ödemeden gerçekleştirdi. İndi-bindi tam ücreti olan 30 TL'den yapılan hesaplamada ise vatandaşın cebinde 5 milyon 250 bin TL kaldığı ortaya çıktı.

Ulaşımda aksama yaşanmadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bayram boyunca ulaşım planlamasının sorunsuz işlediği ve vatandaşların uygulamadan büyük memnuniyet duyduğu belirtildi. Toplu taşımanın teşvik edilmesiyle birlikte kent merkezindeki trafik yoğunluğunun da önemli ölçüde azaldığı vurgulandı.

Başkan Dutlulu, "Vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak şunları söyledi: "Bayramlar, paylaşmanın ve bir arada olmanın en güzel vesilesidir. Biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, hemşehrilerimizin sevdiklerine, ailelerine ve kabristan ziyaretlerine ulaşırken, ulaşım maliyetini düşünmemelerini istedik. 175 bin vatandaşımıza bu hizmeti sorunsuz bir şekilde sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Manisalıların huzuru ve refahı için vatandaşımızın yanında olmaya, ulaşımda kolaylık sağlayan projelerimize devam edeceğiz." - MANİSA

