Manisa'da sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzümü borsaya geldi - Son Dakika
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Manisa'da sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzümü borsaya geldi

23.08.2022 15:02
Manisa'da sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzümü borsaya geldi

Manisa'da sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzümü, borsada düzenlenen açık artırmayla sembolik olarak kilogramı 3 bin 500 liradan alıcı buldu.

Manisa'da sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzümü, borsada düzenlenen açık artırmayla sembolik olarak kilogramı 3 bin 500 liradan alıcı buldu.

Manisa Ticaret Borsası tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Çekirdeksiz Sultaniye Kuru Üzüm Alım Töreni", Tarihi Kurşunluhan'da yapıldı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 numara kalitedeki kuru üzüm için açıkladığı referans fiyatın ardından Toprak Mahsulleri Ofisinin hızlı bir şekilde alımlara başlayacağını belirtti.

TMO yetkilileriyle görüştüklerini söyleyen Baybatur, "Çiftçimizin ürününü açığa dökmesini engellemek, ürünün para etmesini sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Devletimiz TMO eliyle müstahsilimize yardımcı olmaya çalışıyor." dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de üreticilere bu yıl 70 milyon lira destek sağladıklarını, kırsal kalkınma için köylerin alt ve üst yapısı, su kaynakları ve ulaşım ağlarına da önemli miktarda yatırım yaptıklarını anlattı.

800 bin dekar bağda üretim

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ise sultani çekirdeksiz üzümün Türkiye'nin önde gelen tarımsal ihraç ürünlerinden biri olduğunu, ilde 50 binden fazla ailenin 800 bin dekarlık bağdan geçimini sağladığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl Manisa'daki üzüm hasadına katılması ve referans fiyatı açıklamasıyla onurlandıklarını belirten Özkasap, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, sultani çekirdeksiz üzümün üretim ve ticaretine verdiği destek için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, açıkladıkları fiyatın sektörün tüm paydaşları için hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından borsaya ilk ürünü getiren Saruhanlı ilçesi Nuriye Mahallesi üreticilerinden Vahit Gülten'e ait 50 kilogram kuru üzüm için açık artırma yapıldı.

Vali Yardımcısı Aydın Memük'ün 100 lirayla başlattığı açık artırma, Murat Baybatur'un 3 bin 500 lira teklifiyle son buldu. Ürün, sembolik olarak belirlenen bu fiyattan Manisa Ticaret Borsası tarafından satın alındı.

Üretici Vahit Gülten, ürünün bulduğu değerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sezonun şehre ve üreticilere hayırlı olmasını diledi.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Murat Baybatur, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'da sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzümü borsaya geldi - Son Dakika

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