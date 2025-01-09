Manisa\'da Spilkent Toplu Konut Projesi Kura Çekilişi Yapıldı

Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Spilkent Toplu Konut Projesi'nde hak sahiplerinin hangi evleri alacağı, noter huzurunda yapılan kura çekilişiyle belirlendi.

MASKİ İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda yapılan çekilişi hak sahipleri salondan ve canlı yayından heyecanla takip etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Kılıç, "Şehrimizin ihtiyaçlarını karşılamak, geleceğine yönelik daha modern daha yaşanabilir bir Manisa inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Spilkent Toplu Konut Projemiz bu hedeflerimizin en somut örneklerinden birisi" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan Spilkent Toplu Konut Projesi'nde Manisa 3. Noter'i Emine Çalışkan huzurunda gerçekleşen kurayla bağımsız bölümler belirlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Hüseyin Çağatay ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç'ın da katıldığı çekilişi vatandaşlar hem salonda hem de canlı yayından heyecanla takip etti. Projenin hızla ilerlediğini belirten Ali Kılıç, "Manisa'mıza kazandıracağımız yaşam alanı ve projelerimizden bir tanesi olan Spilkent Toplu Konut Projesi'nde sizlerle bu heyecanı paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin ihtiyaçlarını karşılamak, daha modern daha yaşanabilir bir Manisa inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Spilkent Toplu Konut Projemiz bu hedeflerimizin en somut örneklerinden birisi" dedi.

"Sadece bir yaşam alanı değil bir yaşam tarzı"

Kılıç, "Başkanımız Ferdi Zeyrek öncülüğünde projenin her aşamasında şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesini gözetiyoruz. Bugün de bu anlayışla kura çekilişimizi gerçekleştirdik. Manisalıların huzur içinde yaşayabileceği sosyal yaşam alanlarıyla donatılmış, depreme dayanıklı, doğaya uyumlu, günümüz standartlarına uygun, modern bir kent tasarladık. Yürüyüş yolları, spor alanları, açık yüzme havuzları, çocuk oyun alanlarıyla sadece bir yaşam alanı değil bir yaşam tarzı sunmayı amaçlıyoruz. Evleri en kısa sürede teslim etmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Projemiz planlanandan çok daha hızlı bir şekilde ilerliyor. Günümüz teknolojilerini en üst seviyede kullanan yüklenici firmayla başladığımız Spilkent Projesi taahhüdümüz olan 36 aydan daha önce tamamlanacak ve vatandaşlarımıza hak ettiği evleri bir an önce teslim edeceğiz. Bu projeyi gerçekleştirmemizde emeği geçen ekip arkadaşlarımıza, yüklenici firmamıza ve sizlerin desteğine gönülden teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"21 yıldır çalışıyorum ilk evim olacak"

Kendi kurasını çeken Semiha Bengiç, 21 yıldır çalıştığını ve ilk evi olacağını belirterek, "Gayet şeffaf, adil bir kura. İlk kura da böyle olmuştu. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Kalbim ağzımdan çıkacaktı ismimi beklerken. İnşallah hayırlısıyla geçip oturmak da nasip olur. Ferdi başkanıma çok teşekkür ediyorum bize böyle bir imkan tanıdığı için. Güvenli bir ev olacağına dair hem Ferdi başkana hem yüklenici firmaya çok güveniyorum. Beklenenden çok daha hızlı ilerlediğini görüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. 10'uncu kat çıktı. Ara kat olsun istiyordum. Güzel oldu. Ferdi başkanım bana çok şans getirdi. İnşallah bundan sonra da devam eder" dedi.

Yaşadığı heyecanı paylaşan Zekeriya Uslu, "Spilkent Projesi'ne katıldım. Kura çok adil bir şekilde çekildi. Kendi dairemi kendim çektim, heyecanlıydım. Evimde kendim oturacağım. Deprem bölgesinde çok sağlam bir binada oturacağım için mutluyum" diye konuştu. - MANİSA